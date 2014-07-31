Виртуальный промоутер «Кирюша» помогает тюменцам записаться к врачу

Впервые помощник был установлен в поликлинике № 8 в рамках информатизации системы здравоохранения. Следующая медорганизация для размещения виртуального промоутера еще не определена, поэтому пока он останется в поликлинике № 13. Персонал его ласково окрестил Кирюшей, так как в качестве помощника представлен известный тюменский ведущий Кирилл Бутусов.
Добавим, виртуальный промоутер — это конструкция из прозрачного акрила толщиной не более одного сантиметра с нанесением на нее специального материала. На конструкцию проецируется изображение человека. Благодаря пленке обратной проекции с особенными характеристиками, в условиях интенсивного искусственного освещения проецируемое изображение остается очень ярким. Виртуальный промоутер оснащен колонками для передачи звукового ряда. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.