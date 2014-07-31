«Суббота доноров» пройдет в Тюмени

«Совместно с отделом по работе с волонтерами Центра „Дзержинец“ повторится акция по сбору средств на лечение тюменским детям с расстройством аутического спектра. Данная акция пройдет уже в третий раз. Всего с помощью тюменских доноров было собрано почти 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба тюменской станции переливания крови.