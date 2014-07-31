nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Суббота доноров» пройдет в Тюмени

31 июля 2014, 13:29
Служба крови приглашает новых и постоянных доноров крови к участию во Всероссийской акции «Суббота доноров», которая пройдет 2 августа.
Сюжет
Тюмень

Это день, когда все те, кто по разным причинам не может прийти в учреждение Службы крови в будни, сможет сдать кровь и ее компоненты в первую субботу августа.

Как сообщают организаторы, донорские субботы тюменская станция переливания крови проводит каждый месяц, поэтому ничем примечательным грядущая суббота доноров выделяться не будет.

Сдать кровь в выходной день спешат многие тюменцы. Только по субботам за последние полгода 687 человек сдали кровь. В будни на станции в среднем сдают кровь 80 человек.

Всех желающих, ждут по адресу ул. Энергетиков 35, с 8 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Накануне не употреблять жирную пищу, алкоголь и лекарственные препараты.

«Совместно с отделом по работе с волонтерами Центра „Дзержинец“ повторится акция по сбору средств на лечение тюменским детям с расстройством аутического спектра. Данная акция пройдет уже в третий раз. Всего с помощью тюменских доноров было собрано почти 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба тюменской станции переливания крови.

Фото: edu.fedpress.ru

#Новости#Доноры#Станция переливания крови#Здоровье#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25