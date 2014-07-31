«Суббота доноров» пройдет в Тюмени

Это день, когда все те, кто по разным причинам не может прийти в учреждение Службы крови в будни, сможет сдать кровь и ее компоненты в первую субботу августа.
Как сообщают организаторы, донорские субботы тюменская станция переливания крови проводит каждый месяц, поэтому ничем примечательным грядущая суббота доноров выделяться не будет.
Сдать кровь в выходной день спешат многие тюменцы. Только по субботам за последние полгода 687 человек сдали кровь. В будни на станции в среднем сдают кровь 80 человек.
Всех желающих, ждут по адресу ул. Энергетиков 35, с 8 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Накануне не употреблять жирную пищу, алкоголь и лекарственные препараты.
«Совместно с отделом по работе с волонтерами Центра „Дзержинец“ повторится акция по сбору средств на лечение тюменским детям с расстройством аутического спектра. Данная акция пройдет уже в третий раз. Всего с помощью тюменских доноров было собрано почти 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба тюменской станции переливания крови.
Фото: edu.fedpress.ru