Макс Орлов: Тюмень — город с огромными возможностями

В минувшую субботу тюменцы отметили День города. Гуляния развернулись по всему региональному центру, но самые активные и вечно молодые жители встретили день рожденья западно-сибирской столицы на базе отдыха «Верхний бор». Здесь для присутствующих творили шоу ведущий московской радиостанции «Русское радио» Макс Орлов и не менее известный диджей Грув.
Молодой, но опытный, интеллигентный и с юмором — такими словами я описал бы Орлова, если бы мне пришлось составить на него характеристику. Лысый, небритый и улыбчивый — эти прилагательные услышали бы следователи, создающие с моих слов его фоторобот.
Когда я был маленьким, хотел стать дальнобойщиком и иметь шоколадную фабрику для того, чтобы зарплату получать шоколадными конфетами.
Речь о Максе зашла не случайно. На самом деле голос одной из самых популярных в стране радиостанций часть своей жизни прожил на берегах Туры. О том, как он провёл здесь детство и юность, об изменениях в его жизни с переездом в Москву и целях, которые он ставит себе на будущее, это интервью.
Макс, на сайте «Русского радио» я прочитал о том, что в детстве ты хотел иметь шоколадную фабрику…
— Да! На самом деле я большой сладкоежка и сейчас пытаюсь отказывать себе в приторных вкусняшках. Когда я был маленьким, хотел стать дальнобойщиком и иметь шоколадную фабрику для того, чтобы зарплату получать шоколадными конфетами (улыбается). Но мечта изменилась, когда я немного повзрослел. Как и большинству мальчишек, мне хотелось геройскую профессию: думал о работе пожарным и спасателем на море. Радиоведущего не было и в мыслях, ведь позже я поступил в медицинскую академию.
А как тогда попал на радио?
— Когда мне пришлось делать выбор куда идти. Начал осмысливать, что мне нравится, что не нравится, что у меня получается, что не очень. С первого раза прошёл кастинг на одну из радиостанций Тюмени, но в то время был студентом, и мне сказали, что я не смогу совмещать учёбу с работой. Через год повторилась та же история. И вот курсе на 3–4 я пришёл в офис и фразой «Я в медакадемии уже старичок, могу подвинуть лекции ради эфира» показал своё желание работать. И как-то раз на улице меня встретил Петр Нечаев (ныне программный директор «Русского радио в Тюмени»), рассказал о потребности в моём голосе, я запрыгнул в его машину, и на «Шансоне» появился новый ведущий.
В студии нужно установить кушетку, чтобы одновременно вести эфир и приём женщин.
Радио в моей жизни было всегда. Еще со школьной поры заслушивался голосами из приемника. Делал домашнее задание и слушал музыку. Так же готовился к парам в академию.
Знания, полученные в медакадемии, пригодились в работе?
— Коллеги надо мной часто подшучивают. Говорят, что в студии нужно установить кушетку, чтобы одновременно вести эфир и приём женщин (смеётся). Эти знания помогли в жизни. Ближе к диплому понял, что медицина — не то, чему я хочу посвятить жизнь, но диплом надо было получить. Я во время учёбы никак не мог понять фармакологию. Хоть убей — не справлялся с этим предметом и всё. А вот вскрывать и резать, изучая хирургию и анатомию, у меня получалось хорошо.
В школе тоже с какими-то предметами возникали трудности?
— Я ненавидел формулы, которые изучали на физике и химии, хотя вроде каждый пацан должен знать все эти термины и законы. Геометрия мне в голову никак не ложилась. Но я был активистом, участвовал в жизни школы, поэтому преподаватели делали поблажки.
Максим, ты работаешь на радио, TV … Считаешь ли ты это своим талантом?
— Свято верю в то, что каждый человек выполняет определённую миссию на Земле, определенную ему при рождении. И задача этого человека найти в себе талант, заметить способности. Каждый человек талантлив. Главное найти ту жилку, которая поможет ему выполнить поставленную задачу — найти этот талант. Про себя так сказать не могу.
Но я очень целеустремленная личность. Моя ближайшая цель — сниматься в кино. Хочу серьезную роль. Я не оканчивал театральных вузов, и актёром меня назвать нельзя, тем более талантливым, но я напрямую пойду к этой цели. А если зритель меня примет в касту актеров и будет говорить: «Вот этот чувак круто играет!» — я буду счастлив.
Кого бы ты хотел сыграть?
— Я пока не в том положении, чтобы выбирать как Бред Питт. Посмотри: лысый небритый человек. Сейчас мне набили татухи, дали оружие: я бандит. Хочу быть актером для того, чтобы покопаться в себе. Найти те самые таланты, которые у меня должны быть. Возможно, это образ романтического героя, может супермэна, который наяву спасает всех, но в жизни одинок. С удовольствием бы сыграл плохого парня или ловеласа. Я открыт к любым предложениям.
Москва — не панацея! Я никогда не назывался и не буду называться москвичом. Я прославляю Тюмень и всегда говорю, что я из Тюмени.
Получится совмещать кино, TV и радио?
-Несколько дней назад купил себе еще и электронное пианино, чтобы заниматься музыкой! В Тюмени окончил музыкальную школу по классу баяна, но этого мне недостаточно. Хочу в этот дуэт еще саксофон и ударные добавить. Я не знаю, где брать время. Но, если захотеть, то все получится.
Максим, если бы ты в озере на Верхнем Бору поймал золотую рыбку, то какие бы три желания загадал?
— (Задумчиво с улыбкой) Свой остров, белый рояль и будущую супругу.
Подскажи, как простому парню из Тюмени перебраться в столицу нашей Родины?
— Пусть каждый сам себе ответит на этот вопрос! Москва — не панацея! Я никогда не назывался и не буду называться москвичом. Я прославляю Тюмень и всегда говорю, что я из Тюмени. Для меня в Москве больше возможностей заниматься тем, что мне нравится. Для другого человека это может быть Питер, Тула, Рязань, Уфа. Главное понять, что ты хочешь от жизни.
Значит, Тюмень удобный для успешных людей город?
— Я во многих городах побывал: и в России, и в Европе. Тюмень — далеко не последний город. Это один из лучших городов по людям, архитектуре, расположению, природе. Если вы живете здесь и думаете о переезде, то знайте, что Тюмень — город с огромными возможностями.
Фото Александра Сорокина