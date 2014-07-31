Макс Орлов: Тюмень — город с огромными возможностями

— Когда мне пришлось делать выбор куда идти. Начал осмысливать, что мне нравится, что не нравится, что у меня получается, что не очень. С первого раза прошёл кастинг на одну из радиостанций Тюмени, но в то время был студентом, и мне сказали, что я не смогу совмещать учёбу с работой. Через год повторилась та же история. И вот курсе на 3–4 я пришёл в офис и фразой «Я в медакадемии уже старичок, могу подвинуть лекции ради эфира» показал своё желание работать. И как-то раз на улице меня встретил Петр Нечаев (ныне программный директор «Русского радио в Тюмени»), рассказал о потребности в моём голосе, я запрыгнул в его машину, и на «Шансоне» появился новый ведущий.