Тюменские энергетики сделали подсветку «Дерева счастья»

Энергосбытовая компания «Восток» сделала подарок жителям Тюмени. Теперь «Дерево счастья» можно увидеть даже ночью — его освещают два прожектора, установленные на площади Борцов революции.
Арка и искусственное дерево с разноцветными листками установлены на площади недавно, но уже стали излюбленным местом для молодоженов. Здесь можно сделать красивые фотографии и прогуляться после торжественной регистрации брака.
Как сообщается в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, установить «Дерево счастья» планировали рядом с Дворцом бракосочетания. Но относительно небольшая территория, окружающая здание, заставила проектировщиков отказаться от этой идеи. К тому же, «Дерево счастья» как символ начала новой жизни оказалось бы рядом с Аллеей памяти, что было бы не совсем корректно.
Установить красивое архитектурное сооружение на площади Борцов Революции предложила Управа Центрального административного округа. Теперь оно стало не просто символом любви и верности для счастливых влюбленных, но и предметом восхищения всех тюменцев, сияющим яркими огнями.