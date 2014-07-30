Тюменские энергетики сделали подсветку «Дерева счастья»

Как сообщается в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, установить «Дерево счастья» планировали рядом с Дворцом бракосочетания. Но относительно небольшая территория, окружающая здание, заставила проектировщиков отказаться от этой идеи. К тому же, «Дерево счастья» как символ начала новой жизни оказалось бы рядом с Аллеей памяти, что было бы не совсем корректно.