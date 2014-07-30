РЖД может запустить спецвагоны для курильщиков

Об этом рассказал «Известиям» вице-президент компании Анатолий Мещеряков. Вагоны для курильщиков могут отличаться улучшенной системой вентиляции, а также большей ценой билета.
В свою очередь глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников сообщил, что поправка в антитабачный закон, позволяющая курить в поездах, может быть принята в осеннюю парламентскую сессию.
«Как только законодатель примет решение, мы предпримем все действия, чтобы максимально удовлетворить пассажиров», — сказал Мещеряков, отметив, что появление вагонов для курящих «технически возможно».
Курильщики готовы платить за билет в спецвагон на 10,15 и даже на 20 процентов больше, чем стоит обычный билет, считает исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрея Лоскутова. Об этом пишет РБК.
Старший научный сотрудник Института экономики транспорта Екатерина Решетова полагает, что дополнительное оборудование для вагонов курильщиков потребует специального заказа и потребует значительных расходов на оборудование дополнительных фильтров от запахов, поэтому целесообразнее было бы разрешить курение в тамбурах вагонов, возможно, только в определенной части поезда.
Фото: x-team.ru