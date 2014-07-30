Нечестному судье вынесли приговор

Тюменский областной суд вынес приговор в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 5 г. Тобольска 34-летнего Руслана Фатхелбаянова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 305 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
В мае 2010 года житель Тюмени Фатхелбаянов был назначен мировым судьей в Тобольск. Из материалов дела следует, что он не справлялся с нагрузкой, допускал нарушение сроков рассмотрения дел и материалов. Чтобы избежать наказания, Фатхелбаянов, проработав судьей всего десять месяцев, сфабриковал два неправосудных приговора.
«Так, в марте 2011 года мировой судья без проведения судебных заседаний, без государственных обвинителей и адвокатов вынес два приговора в отношении жителей Пермского края и Республики Башкортостан, обвиняемых по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). При этом в приговорах указано, что уголовные дела рассмотрены с участием обвинителя и адвоката. В протоколах судебного заседания приведена речь обвинителя и защитника», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В июне 2011 года незаконные приговоры по апелляционным представлениям прокуратуры Тобольска были отменены. В том же месяце квалификационная коллегия судей Тюменской области прекратила полномочия мирового судьи. Прокуратура Тобольска инициировала проведение уголовно-процессуальной проверки в отношении Фатхелбаянова.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, решение о возбуждении уголовного дела в отношении мирового судьи принимается председателем Следственного комитета РФ с согласия соответствующей квалификационной коллегии судей. В сентябре 2013 года квалификационная коллегия судей Тюменской области удовлетворила представление Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи. В марте 2014 года председателем Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил Фатхелбаянову штраф в размере 250 тысяч рублей.