Нечестному судье вынесли приговор

«Так, в марте 2011 года мировой судья без проведения судебных заседаний, без государственных обвинителей и адвокатов вынес два приговора в отношении жителей Пермского края и Республики Башкортостан, обвиняемых по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). При этом в приговорах указано, что уголовные дела рассмотрены с участием обвинителя и адвоката. В протоколах судебного заседания приведена речь обвинителя и защитника», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.