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В воспитательной колонии прошел турнир по футболу

28 июля 2014, 11:55
На футбольном поле Тюменской воспитательной колонии состоялась финальная игра ежегодного турнира между командами осуждённых исправительных учреждений юга Тюменской области.
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Тюмень

Спортивное мероприятие проводилось в целях совершенствования физического воспитания осуждённых, привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, привитию здорового образа жизни, профилактики правонарушений, организации полезной занятости в летний период.

В течение двух летних месяцев осуждённые шести исправительных учреждений, подведомственных УФСИН России по Тюменской области, встречались на футбольном поле, чтобы выявить сильнейший коллектив в данном виде спорта.

Самый принципиальный и напряжённый матч состоялся в финале, где играли осуждённые исправительных колоний № 1 и № 2. Финальный матч получился упорным и эмоциональным, обе команды имели неплохие возможности для победы. Счёт в первом тайме открыл футболист команды ИК-1. Но уже во втором тайме игроки ИК-2 сравняли счёт.

В упорной и бескомпромиссной борьбе с соперниками победителем стала команда ИК-2, второе место заняли представители ИК-1, третье место — игроки ИК-4. Команде-победителю футбольного турнира был вручён кубок, а все участники матча получили дипломы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Футбол#Катя#Спорт
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