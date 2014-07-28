В воспитательной колонии прошел турнир по футболу

Самый принципиальный и напряжённый матч состоялся в финале, где играли осуждённые исправительных колоний № 1 и № 2. Финальный матч получился упорным и эмоциональным, обе команды имели неплохие возможности для победы. Счёт в первом тайме открыл футболист команды ИК-1. Но уже во втором тайме игроки ИК-2 сравняли счёт.