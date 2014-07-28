Диана Климова выиграла вторую медаль первенства Европы

Две медали первенства Европы по велоспорту на треке, который принимала Португалия, заработала тюменка Диана Климова.
Сибирячка принесла сборной России серебро в скретче и бронзу в гонке по очкам. Она добилась успеха среди юниорок 17–18 лет.
В гонке по очкам воспитанницу тюменской СДЮСШОР-4 опередили Манон Ллойд из Великобритании, взявшая золото, и немецкая спортсменка Лиза Кляйн, заслужившая серебро.
В скретче на 7,5 км сибирячка, которая тренируется под руководством Олега Кугаевского, выдержала высокий темп и финишировала второй. Её опередила итальянка Елена Биссолати, завоевавшая золото. Соотечественница победительницы — Клаудиа Кретти заняла третье место, сообщает АСН «Тюменская арена».
Фото: http://www.visualrian.ru