Диана Климова выиграла вторую медаль первенства Европы

В скретче на 7,5 км сибирячка, которая тренируется под руководством Олега Кугаевского, выдержала высокий темп и финишировала второй. Её опередила итальянка Елена Биссолати, завоевавшая золото. Соотечественница победительницы — Клаудиа Кретти заняла третье место, сообщает АСН «Тюменская арена».