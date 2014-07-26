Прямая трансляция со Дня города: как Тюмень отмечает 428-летие

17:10
А вот так выпускали 428 шариков на площади Европы.
turgenevajul/Instagram
17:00
У гостиницы Vostok выстроились в гигантскую очередь, которая может попасть в книгу рекордов России. Этот эпизод войдет в сериал Reception. Сняли много дублей, было весело.
15:21 В сквере Тенистый открыли скульптурную композицию, посвященную «Отцам». В Тюмени есть скульптуры маме, кошкам, собачкам, сантехнику, а папе нет. По замыслу организаторов сюда могут приходить молодые пары. Женщина, подведя своего мужчину к памятнику, таким образом признается ему, что он скоро станет папой.
Там же очередь бесплатно покататься на верблюде.
Турниковый комплекс в Тенистом забит спортсменами
Детишек в Тенистом развлекают клоуны. В 16 часов начнутся мастер-классы по вязанию крючком, бодиарту, рисованию хной и др.
14:40 На площади у Технопарка экскаваторы отправились в пляс.
Здесь же проходит танцевальный фестиваль.
14:28 На набережной расположилась длинная галерея с самым разнообразным хендмейдом. «Это заграничные студентки с куколками».
morozovtyumen/Instagram
На ул. Герцена можно сфотографироваться на фоне такой стены
instamamstmn/Instagram
14:05 В соцсетях сообщают, что «у ЦУМа из веселья — только Сазонов»
morozovtyumen/Instagram
Вот такие веселые ребята ходят около ТРЦ «Вояж»
holla_koala/Instagram
13:45 Конкурс на лучший костюм для собак.
13:40 «… по улицам пройти всегда отрада. Я знаю, Лондон есть и есть Париж, но мне другого города не надо…», — читают со сцены, как бы в пику мему про лучший город земли.
13:36 Бесплатно угощают конфетами, вафлями и другими сладостями на площади Борцов революции. Удивительно, что здесь нет озверевшей очереди, всего лишь скромная толпа.
13:32 На площади 400-летия Тюмени можно отчеканить собственную монету. На ярмарке тюменские мастерицы показывают свое мастерство.
13:18 Интересная площадка — выставка-ярмарка Тюменская слобода. Святослав Шитов учит делать деревянную ложку.
13:10 А в центре города горячая пора в магазине карнавальной продукции. Очередная порция шариков на раздачу.
У литературно-краеведческого центра проходит награждение участников конкурса «Я знаю о Тюмени все»
Здесь можно купить книгу об исторических ценностях нашего города. Цена вопроса — 250 рублей.
А еще проходит выставка старинных фотографий, самая старая датирована 1924 годом, это снимок коллектива художественно-музыкальной школы.
13:00 В сквере Депутатов идет игровая программа для детей. Девушки из Шоу сумасшедшего профессора Николя вызывают джинна и делают картофельную пушку. Дети постарше принимают участие, малыши играют и бегают с шариками. Ходят ростовые куклы.
12:50 На площади у Центрального рынка проходит развлекательная программа от оператора «Мегафон». Здесь несколько интерактивных площадок: футбол с гигантским мячом, катание на сигвеях, управление электромобилем и еще много интересного.
12:30 Наш корреспондент передает «Привет» из микрорайонов. На площади у Современника сейчас выступает духовой оркестр главного управления МЧС по Тюменской области. Они играют «Морячку», «Любите девушки» и другие веселые песни — народу нравится.
В сквере Депутатов не так уж много народу, но несколько десятков есть, в основном с детьми. Гуляют, катаются на каруселях и лошадках.
12:20 Первое место заняла коляска-алые паруса. За них болели почти все вокруг. На второе место заняла композиция под названием Русский стиль.
На третье место жюри определили коляску- Маша и медведь.
12:01 Самые интересные работы получают призы от спонсоров. Среди них коляска байкеров.
А также замок колбасной королевы
И коляска- алые паруса
Все участники получают подарки от спонсоров.
11:45 Между тем прошел фестиваль субкультур «Прорыв» и фестиваль силовых видов спорта.
На празднике есть даже и символы Олимпиады-2014
11:25 В «Тридевятом царстве» участники борются за победу. Главный приз за самую оригинальную коляску составит 30 тысяч рублей.
А как вам такая колясочка?
10:56 А на площади 400-летия иллюзионисты открыли парад колясок «Тридевятое царство».
Еще одна интерактивная площадка с огромными мыльными пузырями.
10:53 Парад на Цветном бульваре начался
10:22 На Цветном бульваре уже работают уличные лавки с полезными мелочами для хозяйства, сувенирами, и оригинальными подарками.
А вот и торт. Хоть он и несъедобный, выглядит вкусно. Вблизи видно, что сделан из ткани.
10:14 Коляски на площади 400-летия сделаны по мотивам любимых сказок.
Возле импровизированной сцены организован детский аквагрим.
10:09 Участники парада — театрализованного шествия по Цветному бульвару уже собрались. Они поют песни, танцуют и готовятся к своему выходу.
10:00 На площади 400-летия Тюмени собирается народ. Участники парада колясок уже готовы. Родители хорошо подготовились, все коляски как произведения искусства. Среди участников обнаружены парусник с капитаном, корзины с цветами, и троны султана и снежной королевы.
9:55 Начинаем нашу трансляцию. В городе спокойно, дороги пустые, перекрытий нет. У технопарка устанавливают палатки для продажи еды.
Утро впервые солнечное за несколько дней, так что праздник обещает быть ярким.
Видео Сергея Шарапова