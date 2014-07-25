Кафе на ЖД вокзале торговало сигаретами

Напомним, с 1 июня 2014 года Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукцией на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях метрополитенов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг.
Между тем, прокурорская проверка показала, что «Солнышко» (арендатор ИП Арутюнян К.В.) торгует сигаретами. Индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, по постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей, сообщает тюменская транспортная прокуратура.