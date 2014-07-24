В Тюмени останется одна налоговая для юридических лиц

Налогоплательщикам, у которых сменится инспекция, направляются информационные письма о тех мероприятиях, которые будут осуществляться в процессе реорганизации. В частности с 1 августа начнется процесс объединения баз данных Инспекций, вследствие чего в течение определенного периода будет невозможно запросить информацию о состоянии расчетов с бюджетом, справки об исполнении обязанности налогоплательщика, предоставить уточнённую отчетность и так далее. Доступ к информационным ресурсам будет закрыт.