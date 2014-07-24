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В Тюмени останется одна налоговая для юридических лиц

24 июля 2014, 10:33
Все юридические лица областного центра (а также обособленные подразделения на территории г. Тюмени) будут находиться на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3. В городе инициирован процесс реорганизации налоговых органов.
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Тюмень

С августа 2014 года Инспекции ФНС России по г. Тюмени № 2 и № 4 будут присоединены к Инспекции ФНС России по г. Тюмени № 3, сообщает УФНС России по Тюменской области. В свою очередь, ИФНС России по г. Тюмени № 3 является правопреемником ИФНС России по г. Тюмени № 2 и № 4.

У налогоплательщиков, находящихся на учёте в ИФНС России по г. Тюмени № 2 и № 4, после постановки на учёт в ИФНС России по г. Тюмени № 3 сменится КПП, остальные реквизиты — ОГРН и ИНН — останутся прежними.

Никаких специальных действий со стороны налогоплательщиков не потребуется — на учёт они будут поставлены автоматически.

Все платежи в бюджет (налоги, сборы, пени, штрафы, проценты, государственную пошлину) тюменским компаниям с 1 августа 2014 года необходимо будет осуществлять в адрес ИФНС России по г. Тюмени № 3.

Налогоплательщикам, у которых сменится инспекция, направляются информационные письма о тех мероприятиях, которые будут осуществляться в процессе реорганизации. В частности с 1 августа начнется процесс объединения баз данных Инспекций, вследствие чего в течение определенного периода будет невозможно запросить информацию о состоянии расчетов с бюджетом, справки об исполнении обязанности налогоплательщика, предоставить уточнённую отчетность и так далее. Доступ к информационным ресурсам будет закрыт.

Реорганизация городских инспекций нацелена на то, чтобы налогоплательщикам было удобнее взаимодействовать с ФНС России. Это неизбежный процесс, связанный с модернизацией налоговой службы для повышения качества администрирования налоговых поступлений, а также обеспечения высоких стандартов обслуживания налогоплательщиков.

#Новости#Налоговая служба#Юридические лица#Тюмень#Женя#Экономика
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