В Тюмени останется одна налоговая для юридических лиц

С августа 2014 года Инспекции ФНС России по г. Тюмени № 2 и № 4 будут присоединены к Инспекции ФНС России по г. Тюмени № 3, сообщает УФНС России по Тюменской области. В свою очередь, ИФНС России по г. Тюмени № 3 является правопреемником ИФНС России по г. Тюмени № 2 и № 4.
У налогоплательщиков, находящихся на учёте в ИФНС России по г. Тюмени № 2 и № 4, после постановки на учёт в ИФНС России по г. Тюмени № 3 сменится КПП, остальные реквизиты — ОГРН и ИНН — останутся прежними.
Никаких специальных действий со стороны налогоплательщиков не потребуется — на учёт они будут поставлены автоматически.
Все платежи в бюджет (налоги, сборы, пени, штрафы, проценты, государственную пошлину) тюменским компаниям с 1 августа 2014 года необходимо будет осуществлять в адрес ИФНС России по г. Тюмени № 3.
Налогоплательщикам, у которых сменится инспекция, направляются информационные письма о тех мероприятиях, которые будут осуществляться в процессе реорганизации. В частности с 1 августа начнется процесс объединения баз данных Инспекций, вследствие чего в течение определенного периода будет невозможно запросить информацию о состоянии расчетов с бюджетом, справки об исполнении обязанности налогоплательщика, предоставить уточнённую отчетность и так далее. Доступ к информационным ресурсам будет закрыт.
Реорганизация городских инспекций нацелена на то, чтобы налогоплательщикам было удобнее взаимодействовать с ФНС России. Это неизбежный процесс, связанный с модернизацией налоговой службы для повышения качества администрирования налоговых поступлений, а также обеспечения высоких стандартов обслуживания налогоплательщиков.