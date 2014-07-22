В Медицинском городе определяют рак на ранних стадиях

«Количество обследуемых пациентов с подозрением на онкопатологию растет год от года. Данный показатель отражает, в том числе и повышение онконастороженности среди граждан. А это уже положительная тенденция», — говорит главный врач Медгорода Андрей Кудряков.
В частности, благодаря функционированию программы «Сотрудничество» растет количество обратившихся не только из Тюменской области, но и из автономных округов — Югры и Ямала. С 2000-х годов «Медицинский город» (еще в статусе областного онкодиспансера) непрерывно участвовал в различных программах по приобретению и замене оборудования, а с 2012 года начал функционировать суперсовременный Радиологический центр. Как отмечает заведующий отделением эндоскопии «Медицинского города» Евгений Десятов, оборудование играет определяющую роль в обследованиях и постановке диагноза.
«В эндоскопическом отделении используется самое современное оборудование в России. Оно позволяет с 90% успехом диагностировать развитие рака на ранних стадиях. В борьбе с этим заболеванием — это важнейшая возможность», — говорит он.
Эксперты отмечают, что даже самая современная техника бесполезна, если человек не наблюдается регулярно у врачей. «Нужно чаще обращаться к врачу. Я прошла обследование, только когда поменяла место работы. Врачи обнаружили кисту (в молочной железе) и посоветовали обратиться к специалисту. Тот, в свою очередь, отправил на УЗИ, которое и показало — опухоль. Сразу дали направление в „Медицинский город“ в Тюмень», — рассказывает пациентка Наталья из Муравленко.
Сейчас она проходит химиотерапию, ей предстоит операция. Опухоль обнаружили на четвертой стадии. «Все процедуры проводятся быстро. Персонал внимательный. Питание и проживание отличное. С таким уровнем обслуживания шансы на выздоровление выше», — говорит Наталья.
Отметим, что всем женщинам настоятельно рекомендуется так же проходить обследование в маммологических центрах. В Тюмени функционирует два маммологических центра, в скором времени откроется третий. Планируется, что к концу года откроется подобный центр и в Тобольске. В 2014 году два центра приняли более 16,7 тысяч человек. Об этом пишет пресс-служба Медицинского города.
Фото: nzabegiverat.clan.su