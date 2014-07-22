В Медицинском городе определяют рак на ранних стадиях

Отметим, что всем женщинам настоятельно рекомендуется так же проходить обследование в маммологических центрах. В Тюмени функционирует два маммологических центра, в скором времени откроется третий. Планируется, что к концу года откроется подобный центр и в Тобольске. В 2014 году два центра приняли более 16,7 тысяч человек. Об этом пишет пресс-служба Медицинского города.