Госдума планирует повысить налоги для богатых на развитие Крыма

Рабочий вариант законопроекта предусматривает поправку в ст. 244 Налогового кодекса. Она предполагает повышение с 13 до 30% ставки налога на доходы физических лиц, чей годовой доход превысит 12 млн рублей. По расчетам разработчиков, общее число граждан, которые попадут под повышенный налог, составит не более 0,2% социально активного населения, но при этом их совокупный доход составляет более трети всех доходов населения страны. С учетом того, что в 2013 году, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), сборы НДФЛ составили 2,5 трлн рублей, разработчики ожидают экономический эффект от этого нововведения в 300–500 млрд рублей в год. Согласно проекту Федеральной целевой программы развития Крыма и города Севастополя (обсуждалась на заседании правительства в начале июля) до 2020 года, общие расходы на развитие полуострова за 5 лет должны составить порядка 790 млрд рублей.