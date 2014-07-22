Госдума планирует повысить налоги для богатых на развитие Крыма

— Новые субъекты Российской Федерации — Крым и Севастополь — были десятилетиями недофинансированы, и в настоящее время в бюджете необходимых средств для инвестиций нет, — рассказал он. — Поэтому нужно комплексное решение проблемы — не разовое изъятие определенных сумм у населения (например, пенсионных накоплений под предлогом акционирования пенсионных фондов) и не сплошное увеличение налогов для всех. Уверен, что наш вариант будет поддержан большинством населения страны и правительством.
Рабочий вариант законопроекта предусматривает поправку в ст. 244 Налогового кодекса. Она предполагает повышение с 13 до 30% ставки налога на доходы физических лиц, чей годовой доход превысит 12 млн рублей. По расчетам разработчиков, общее число граждан, которые попадут под повышенный налог, составит не более 0,2% социально активного населения, но при этом их совокупный доход составляет более трети всех доходов населения страны. С учетом того, что в 2013 году, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), сборы НДФЛ составили 2,5 трлн рублей, разработчики ожидают экономический эффект от этого нововведения в 300–500 млрд рублей в год. Согласно проекту Федеральной целевой программы развития Крыма и города Севастополя (обсуждалась на заседании правительства в начале июля) до 2020 года, общие расходы на развитие полуострова за 5 лет должны составить порядка 790 млрд рублей.
Ранее о необходимости повышения подоходного налога из-за дыры в бюджете говорил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в настоящее время рассматривается предложение повысить НДФЛ на 1–2% для всего работающего населения, а также введение налога с продаж в размере до 5%.
— Предложенная нами мера затронет минимальное число лиц, в то время как повышение НДФЛ для всех в первую очередь ударит по наименее обеспеченным слоям населения, — говорит Крутов. — Логичнее воспользоваться мировым опытом и повышенные ставки налога применять к наиболее обеспеченным гражданам.