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Юные футболисты поборются за Кубок мэра Тюмени

21 июля 2014, 10:27
Сильнейшие дворовые команды Тюмени по мини-футболу поборются за Кубок главы администрации города. Подобные соревнования проводятся в Тюмени уже пятый раз в двух возрастных категориях, среди юношей 14–15 лет и 16–17 лет.
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Дети

Как сообщает пресс-служба городской администрации, отборочный этап для участия в турнире уже прошел 9–14 июля. Путевку на общегородской этап получили 19 команд из различных административных округов Тюмени.

Первые встречи группового этапа должны состояться сегодня, 21 июля, и завтра, 22 июля, в зале СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой», ул. Индустриальная, 49-а). В среду, 23 июля, команды — лидеры начнут бороться за призовые места в полуфинальных и финальных играх.

Также в рамках чемпионата пройдет спортивный конкурс «Фристбол». К участию в конкурсе приглашаются подростки 12 — 14 лет, отдыхающие в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, а также команды учреждений дополнительного образования детей. Конкурс включает два вида программы: набивание мяча ногой за 60 секунд и удар по воротам (3*2 м) с расстояния 20 метров. Команды могут состоять из пяти человек. Финал и подведение итогов состоится 23 июля в 14 часов на стадионе СК «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49-а).

В прошлом году в категории юношей 14–15 лет первое место завоевала спортивная команда «Тура», в категории 16–17 лет — команда «Грани».

Команды-участницы сформированы спортивными организаторами города Тюмени и тренируются по месту жительства.

Команды, ставшие победителем и призёрами, получат заветные кубки, медали, дипломы, а также памятные призы и сувениры от организаторов турнира.

#Новости#Мини-футбол#Спорт#Дети#Дворовые команды#Алексей
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