Юные футболисты поборются за Кубок мэра Тюмени

Также в рамках чемпионата пройдет спортивный конкурс «Фристбол». К участию в конкурсе приглашаются подростки 12 — 14 лет, отдыхающие в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, а также команды учреждений дополнительного образования детей. Конкурс включает два вида программы: набивание мяча ногой за 60 секунд и удар по воротам (3*2 м) с расстояния 20 метров. Команды могут состоять из пяти человек. Финал и подведение итогов состоится 23 июля в 14 часов на стадионе СК «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49-а).