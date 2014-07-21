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Яблоки помогут улучшить качество сексуальной жизни

21 июля 2014, 17:20
Вас не устраивает качество сексуальной жизни? Не спешите обращаться к врачу. Возможно, проблему можно решить с помощью… обыкновенных яблок. Как выяснили итальянские ученые, яблоки могут в некоторой степени стать аналогом женской виагры.
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Тюмень

Результаты исследования, проведенного итальянскими учеными, натолкнули профи на мысль, что обязательное включение яблок в ежедневный рацион приводит к улучшению сексуальной жизни. В исследовании приняли участие более 700 итальянок, ведущих активную половую жизнь. Возраст женщин варьировался от 18 до 43 лет. Ни одна из них не жаловалась на наличие депрессии, расстройств сексуального характера и не принимала медикаменты.

Женщины были разделены на две группы: в первой группе оказались дамы, регулярно перекусывающие яблоками, во вторую вошли те, кто яблок не ел. Леди попросили заполнить специальную анкету, которая состояла из 19 вопросов о сексуальной функции, частоте сексуальный контактов, оргазме, смазке и общем сексуальном удовлетворении. По данным последующего анализа обнаружилось, что у любительниц яблок были лучше показатели в категориях «смазка» и «общая сексуальная функция».

Ранее исследователи из Университета Айовы обнаружили, что содержащаяся в кожуре яблок урсоловая кислота — увеличивает мышечную силу и сжигает лишний жир.

Как уточняется, яблоки содержат особый тип эстрогенов — флоридзин, похожий на женский половой гормон эстрадиол, он может улучшать качество смазки во влагалище, пишет Kleo.ru со ссылкой на Meddaily.ru. Также в яблоках содержатся полифенолы и антиоксиданты, увеличивающие приток крови к половым органам. Но в то же время специалисты довольно скептично относятся к результатам исследования. Есть мнение, что у любительниц яблок крепкое здоровье в целом, что положительно отражается на качестве сексуальной жизни.

Фото: ruslentarss.ru

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