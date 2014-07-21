Яблоки помогут улучшить качество сексуальной жизни

Как уточняется, яблоки содержат особый тип эстрогенов — флоридзин, похожий на женский половой гормон эстрадиол, он может улучшать качество смазки во влагалище, пишет Kleo.ru со ссылкой на Meddaily.ru. Также в яблоках содержатся полифенолы и антиоксиданты, увеличивающие приток крови к половым органам. Но в то же время специалисты довольно скептично относятся к результатам исследования. Есть мнение, что у любительниц яблок крепкое здоровье в целом, что положительно отражается на качестве сексуальной жизни.