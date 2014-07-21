Тюменских предпринимателей приглашают в Будапешт

Это объясняется, в первую очередь, выгодными условиями экспортных сделок, а также выгодными условиями финансирования со стороны Европейского Союза совместных проектов. Основными темами форума станут: инвестиции, возможности сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство и развитие туризма.