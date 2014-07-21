Тюменских предпринимателей приглашают в Будапешт

Форум проводится под эгидой «Венгерского делового клуба» в рамках развития сотрудничества между Венгрией и Российской Федерацией.
За последние годы наблюдается активизация венгерских предприятий на российском рынке, а также возрастает интерес российских предприятий к сотрудничеству с венгерскими фирмами.
Это объясняется, в первую очередь, выгодными условиями экспортных сделок, а также выгодными условиями финансирования со стороны Европейского Союза совместных проектов. Основными темами форума станут: инвестиции, возможности сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство и развитие туризма.
В форуме примут участие более 200 бизнесменов из Венгрии, России и других стран Центральной Европы. Планируется приезд делегаций Санкт-Петербурга, Ульяновской, Самарской, Ростовской областей, Республики Мордовии, Москвы.
В рамках мероприятия состоится встреча с бизнесменами, а также торговым представителем Российской Федерации в Венгрии.
К участию в составе делегации Тюменской области на VII Венгерско-Российском экономическом форуме приглашаются все желающие, — сообщают в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
По интересующим вопросам обращаться по тел.: (3452) 55-66-58, (3452) 55-66-36.
Фото: http://mahachkala.bezformata.ru