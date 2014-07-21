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На летний Чемпионат мира по биатлону подали заявки 29 стран

21 июля 2014, 17:02
На летний Чемпионат мира по биатлону в Тюмени подали заявки 29 национальных сборных. К настоящему моменту заявочная кампания на соревнования завершена, сообщили сегодня, 21 июля, в Центре спортивной подготовки по Тюменской области.

Согласно данным, в Оргкомитет чемпионата поступили заявки от федераций биатлона России, Армении, Австралии, Австрии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Бельгии, Белоруссии, Китая, Чехии, Испании, Эстонии, Франции, Финляндии, Великобритании, Греции, Грузии, Венгрии, Казахстана, Южной Кореи, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словении, Сербии, Словакии, Украины, Узбекистана.

Впрочем, как отмечают в ЦСП72, пока завершилась только официальная часть заявочной кампании. Если какая-либо из федераций не успела подать заявку в срок, она все равно может принять участие в чемпионате по согласованию с Международным союзом биатлонистов. Окончательный срок подачи документов — 4 августа. К этому моменту должна быть завершена также именная заявочная кампания, а также составление списков биатлонистов-участников Чемпионата.

В России же состав национальной сборной определят учебно-тренировочные сборы. Они пройдут в Тюмени 24–28 июля, а также в Эстонии 28 июля.

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