На летний Чемпионат мира по биатлону подали заявки 29 стран

Впрочем, как отмечают в ЦСП72, пока завершилась только официальная часть заявочной кампании. Если какая-либо из федераций не успела подать заявку в срок, она все равно может принять участие в чемпионате по согласованию с Международным союзом биатлонистов. Окончательный срок подачи документов — 4 августа. К этому моменту должна быть завершена также именная заявочная кампания, а также составление списков биатлонистов-участников Чемпионата.