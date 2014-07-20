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Mercedes устроил масштабный тест-драйв

20 июля 2014, 17:45
В субботу, 19 июля, в Тюмени состоялся большой тест-драйв новинок от Mercedes-Benz — официальный дилер немецкой марки в Тюмени «Адонис-Авто» дал возможность опробовать в деле новое поколение седана C-Класс и кроссовера GLA.
Сюжет
Тюмень

Шоу-рум автоцентра на один день превратился в площадку для семейного праздника — для юных поклонников марки была подготовлена игровая зона, где можно было пройти «тест-драйв» миниатюрных игрушечных «Мерседесов», а взрослые почитатели немецкого автопрома имели возможность сесть за руль последних новинок немецкого концерна: на тест были представлены седаны Mercedes-Benz C-Класс и кроссоверы Mercedes-Benz GLA в разных комплектациях, с разными силовыми агрегатами и разными типами привода, так что на маршруте можно было очно сравнить понравившиеся модели и прочувствовать различия.

Организаторы предложили десятикилометровый маршрут, включавший в себя как движение по городским улицам, так и по отрезку трассы, что позволяло прочувствовать повадки тестовых машин в двух стихиях. Во время поездки, а также до и после неё можно было получить консультацию относительно комплектаций, стоимости и условий приобретения как моделей C-Класс и GLA, так и других машин из обширной линейки Mercedes-Benz. В перерывах между заездами можно было скоротать время за фуршетом, а также в фотозоне, где у всех желающих была возможность запечатлеть себя на память с новейшим Mercedes-Benz C-Класс.

Изюминкой праздника от «Адонис-Авто» стала площадка для проверки электронных систем безопасности нового C-Класс — инструктор из Москвы демонстировал возможности адаптивного круиз-контроля, систем удержания полосы движения и контроля «слепых зон», а также системы автоматического торможения. При этом демонстрация возможностей механических ассистентов проходила не только на закрытом автодроме, но и в условиях реального городского трафика.

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