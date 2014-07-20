Mercedes устроил масштабный тест-драйв

Организаторы предложили десятикилометровый маршрут, включавший в себя как движение по городским улицам, так и по отрезку трассы, что позволяло прочувствовать повадки тестовых машин в двух стихиях. Во время поездки, а также до и после неё можно было получить консультацию относительно комплектаций, стоимости и условий приобретения как моделей C-Класс и GLA, так и других машин из обширной линейки Mercedes-Benz. В перерывах между заездами можно было скоротать время за фуршетом, а также в фотозоне, где у всех желающих была возможность запечатлеть себя на память с новейшим Mercedes-Benz C-Класс.