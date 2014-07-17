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Россия введет пошлины на молдавское вино и сельхозпродукцию

17 июля 2014, 09:30
Россия намерена в одностороннем порядке ввести пошлины на молдавское вино и сельхозпродукцию, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минэкономразвития. Документ опубликован в среду на едином портале для размещения проектов нормативных актов.

В список молдавской сельхозпродукции, которую РФ намерена обложить пошлинами, попали, в частности, мясо, зерно, фрукты и овощи, а также сахар.

«Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить в установленном порядке Республику Молдова о введении ввозных таможенных пошлин», — говорится в документе. Предполагается, что постановление вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Решение о возможном введении защитных мер в торговых отношениях с Молдавией в связи с тем, что парламент страны ратифицировал Соглашение об ассоциации с ЕС, будет принимать правительство РФ, а не Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), заявил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось, в среду этот вопрос должен был рассмотреть совет комиссии. Кроме того, ранее сообщалось, что решение о защите своего рынка при подписании Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС также примет российский кабмин.

Россия, Молдавия и Украина, а также Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия являются членами зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ. Кроме того, в особом порядке к соответствующему договору присоединился Узбекистан.

Документ имеет ряд приложений, в том числе приложение 6, которое позволяет применять внутри ЗСТ ненулевые ставки таможенных пошлин к странам, которые заключили подобное соглашение с другими государствами, если это ведет к угрожающему росту импорта через «пересечение» зон свободной торговли. При этом ставки вводимых пошлин не могут быть выше обязательств по ВТО.

#Новости#Пошлины#Молдавия#Женя#Общество
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