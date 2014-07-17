Россия введет пошлины на молдавское вино и сельхозпродукцию

Документ имеет ряд приложений, в том числе приложение 6, которое позволяет применять внутри ЗСТ ненулевые ставки таможенных пошлин к странам, которые заключили подобное соглашение с другими государствами, если это ведет к угрожающему росту импорта через «пересечение» зон свободной торговли. При этом ставки вводимых пошлин не могут быть выше обязательств по ВТО.