Россия введет пошлины на молдавское вино и сельхозпродукцию

В список молдавской сельхозпродукции, которую РФ намерена обложить пошлинами, попали, в частности, мясо, зерно, фрукты и овощи, а также сахар.
«Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить в установленном порядке Республику Молдова о введении ввозных таможенных пошлин», — говорится в документе. Предполагается, что постановление вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Решение о возможном введении защитных мер в торговых отношениях с Молдавией в связи с тем, что парламент страны ратифицировал Соглашение об ассоциации с ЕС, будет принимать правительство РФ, а не Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), заявил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщалось, в среду этот вопрос должен был рассмотреть совет комиссии. Кроме того, ранее сообщалось, что решение о защите своего рынка при подписании Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС также примет российский кабмин.
Россия, Молдавия и Украина, а также Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия являются членами зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ. Кроме того, в особом порядке к соответствующему договору присоединился Узбекистан.
Документ имеет ряд приложений, в том числе приложение 6, которое позволяет применять внутри ЗСТ ненулевые ставки таможенных пошлин к странам, которые заключили подобное соглашение с другими государствами, если это ведет к угрожающему росту импорта через «пересечение» зон свободной торговли. При этом ставки вводимых пошлин не могут быть выше обязательств по ВТО.