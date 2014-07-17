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Formula Tyumen: студенты со всей России будут «гонять» в Тюмени

17 июля 2014, 11:08
Соревнование Formula Tyumen впервые пройдет в России с 16 по 17 августа. Этап, который состоится в нашем городе, совмещает в себе RDS, картинг, различные мотогонки и распространенные среди студентов соревнования Formula Student.
Сюжет
Тюмень

Студенческие команды со всей России должны сами спроектировать и сконструировать гоночный болид, который по определенным критериям будут оценивать судьи. Каждый болид строится в течение года в соответствии с регламентом, в котором прописаны все критерии: от толщины труб рамы до максимально допустимых перегрузок при фронтальном ударе. Несмотря на этот строгий и четкий документ, возможностей для реализации новых идей много — участники могут разрабатывать собственные подвеску, трансмиссию, модернизировать двигатель, коробку и все остальные системы.

На соревнованиях проходит всесторонняя оценка технической реализации конструкции автомобиля, различные статические и динамические тесты, а также техническая и бизнес-презентации, в ходе которых студенты должны доказать судейской коллегии, что именно их конструкция лучше всего соответствует всем техническим и экономическим требованиям, предъявляемым к автомобилю.

В программе мероприятия запланированы выступления известных тюменских гонщиков, стритрейсеров, для детей будет организована детская площадка.

Принять участие в этом уникальном августовском этапе в качестве волонтера или корреспондента может любой желающий. Подробности в официальной группе команды Formula Neftegaz: vk.com/fnteam. (Регистрация волонтеров: vk.com/topic-28093525_30246852. Регистрация фото и видео-корреспондентов: vk.com/topic-46706467_30203389).

Организаторы — правительство Тюменской области, Тюменский государственный нефтегазовый университет, команда инженерно-технического проекта Formula Neftegaz.

#Новости#Formula Neftegaz#Formula Student#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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