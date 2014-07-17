Formula Tyumen: студенты со всей России будут «гонять» в Тюмени

Студенческие команды со всей России должны сами спроектировать и сконструировать гоночный болид, который по определенным критериям будут оценивать судьи. Каждый болид строится в течение года в соответствии с регламентом, в котором прописаны все критерии: от толщины труб рамы до максимально допустимых перегрузок при фронтальном ударе. Несмотря на этот строгий и четкий документ, возможностей для реализации новых идей много — участники могут разрабатывать собственные подвеску, трансмиссию, модернизировать двигатель, коробку и все остальные системы.