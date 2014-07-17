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Биатлонистку Старых дисквалифицировали на два года

17 июля 2014, 13:00
Тюменская биатлонистка Ирина Старых дисквалифицирована сроком на два года по решению антидопинговой комиссии Международной федерации биатлона (IBU). Информация об этом появилась сегодня, 17 июля, на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Ирину Старых признали виновной в употреблении запрещенного препарата (рекомбинантного эритропоэтина), следы которого были обнаружены в допинг-пробе «Б» перед Олимпийскими играми в Сочи. Анализы у Ирины Старых были взяты 23 декабря прошлого года во внесоревновательный период в Словении.

Напомним, Ирина Старых и Екатерина Юрьева были отстранены от соревнований 28 января буквально за неделю до открытия Олимпиады в Сочи и потеряли право выступать за национальную сборную. В пробах «А», взятых у спортсменок, были обнаружены следы упомянутого рекомбинаторного эритропоэтина, позже было принято решение о вскрытии пробы «Б», которая также дала положительный результат. Екатерина Юрьева приняла решение о завершении карьеры до вскрытия второй пробы.

Что касается Ирины Старых, то ее дисквалификация начинается с момента сдачи ей положительной пробы в Словении. Все результаты спортсменки с этого периода также будут аннулированы. Срок дисквалификации заканчивается в 2015-ом году.

Ирина Старых могла оспорить решение, вынесенное Антидопинговой комиссией IBU 14 июля, в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Однако спортсменка уведомила СБР, что не будет подавать апелляцию.

Отметим, что из-за дисквалификации Старых пропустит предстоящий в Тюмени летний Чемпионат мира по биатлону, который 21–24 августа состоится в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В настоящее время 11 биатлонисток проходят учебно-тренировочные сборы в Эстонии, по результатам которых будет сформирован состав команды на чемпионате в Тюмени.

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