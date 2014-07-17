Биатлонистку Старых дисквалифицировали на два года

Ирину Старых признали виновной в употреблении запрещенного препарата (рекомбинантного эритропоэтина), следы которого были обнаружены в допинг-пробе «Б» перед Олимпийскими играми в Сочи. Анализы у Ирины Старых были взяты 23 декабря прошлого года во внесоревновательный период в Словении.
Напомним, Ирина Старых и Екатерина Юрьева были отстранены от соревнований 28 января буквально за неделю до открытия Олимпиады в Сочи и потеряли право выступать за национальную сборную. В пробах «А», взятых у спортсменок, были обнаружены следы упомянутого рекомбинаторного эритропоэтина, позже было принято решение о вскрытии пробы «Б», которая также дала положительный результат. Екатерина Юрьева приняла решение о завершении карьеры до вскрытия второй пробы.
Что касается Ирины Старых, то ее дисквалификация начинается с момента сдачи ей положительной пробы в Словении. Все результаты спортсменки с этого периода также будут аннулированы. Срок дисквалификации заканчивается в 2015-ом году.
Ирина Старых могла оспорить решение, вынесенное Антидопинговой комиссией IBU 14 июля, в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Однако спортсменка уведомила СБР, что не будет подавать апелляцию.
Отметим, что из-за дисквалификации Старых пропустит предстоящий в Тюмени летний Чемпионат мира по биатлону, который 21–24 августа состоится в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В настоящее время 11 биатлонисток проходят учебно-тренировочные сборы в Эстонии, по результатам которых будет сформирован состав команды на чемпионате в Тюмени.