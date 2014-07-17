Биатлонистку Старых дисквалифицировали на два года

Напомним, Ирина Старых и Екатерина Юрьева были отстранены от соревнований 28 января буквально за неделю до открытия Олимпиады в Сочи и потеряли право выступать за национальную сборную. В пробах «А», взятых у спортсменок, были обнаружены следы упомянутого рекомбинаторного эритропоэтина, позже было принято решение о вскрытии пробы «Б», которая также дала положительный результат. Екатерина Юрьева приняла решение о завершении карьеры до вскрытия второй пробы.