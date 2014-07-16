Следователь «утратил» улику — конверт с наркотиком

Крупная партия синтетической наркотической смеси была доказательством по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление, перевозка, переработка наркотических средств), которое вел следователь отделения по расследованию преступлений против личности СО МО МВД РФ «Тюменский». Конверт с «синтетикой» был «утрачен» полицейским в период с 27 марта 2012 года по 8 июля 2013 года. Чтобы скрыть данный факт, следователь изъял из уголовного дела, материалы, содержащие сведения, изобличающие виновных в приобретении и хранении наркотической смеси.
Сотруднику полиции предъявлено обвинение по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст.303 Уголовного кодекса РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении).
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Добавим, что данное преступление было выявлено оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по Тюменской области, проведена служебная проверка. Следователю объявили неполное служебное соответствие, он отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос об увольнении его из органов внутренних дел.
«Трое непосредственных руководителей полицейского, при попустительстве которых стало возможно подобное грубое нарушение законности, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Фото с vdnews.ru