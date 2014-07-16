Следователь «утратил» улику — конверт с наркотиком

Крупная партия синтетической наркотической смеси была доказательством по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление, перевозка, переработка наркотических средств), которое вел следователь отделения по расследованию преступлений против личности СО МО МВД РФ «Тюменский». Конверт с «синтетикой» был «утрачен» полицейским в период с 27 марта 2012 года по 8 июля 2013 года. Чтобы скрыть данный факт, следователь изъял из уголовного дела, материалы, содержащие сведения, изобличающие виновных в приобретении и хранении наркотической смеси.