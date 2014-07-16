На улице Республики провалился асфальт

«На улице Республики образовалась просадка грунта возле водопроводной камеры, — пояснил руководитель пресс-службы „Тюмень водоканал“ Иван Камельских, — наши специалисты работают на объекте с 2 часов. Без воды остается лишь одно офисное здание Gazoil-Plaza. Останется вернуть асфальтовое полотно, его уложат согласно нормам и технологии — сначала утрамбовка, затем слой асфальта. Планируется завершить работы к 19 часам».