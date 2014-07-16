На улице Республики провалился асфальт

На улице Республики в Тюмени, напротив бизнес-центра Gazoil-Plaza провалился асфальт. Как сообщает с места событий корреспондент NashGorod.ru, яма оцеплена полицией. Рядом работают сотрудники «Водоканала».
Еще утром автомобилисты заметили, что дорожное полотно в этом месте угрожающе провисало. «Я сразу подумала, что будет провал», — рассказала тюменка Лариса.
Как пояснили в Госавтоинспекции, провал диаметром около четырех метров образовался сегодня днем. Принимаются меры к установлению причин и устранению аварии.
ГИБДД в целях обеспечения безопасности, в настоящее время принято решение о временном ограничении движения транспорта на данном участке по крайнему правому и среднему рядам движения. Выставляются необходимые дорожные знаки, сотрудники ДПС осуществляют регулировочные действия. Просим водителей быть внимательными и соблюдать осторожность.
«На улице Республики образовалась просадка грунта возле водопроводной камеры, — пояснил руководитель пресс-службы „Тюмень водоканал“ Иван Камельских, — наши специалисты работают на объекте с 2 часов. Без воды остается лишь одно офисное здание Gazoil-Plaza. Останется вернуть асфальтовое полотно, его уложат согласно нормам и технологии — сначала утрамбовка, затем слой асфальта. Планируется завершить работы к 19 часам».