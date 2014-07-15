На Одесской появится сквер энергетиков и студентов

В сквере Моисеенко по проекту предусмотрены кольцевая велосипедная дорожка, спортплощадка, а также сцена для каких-либо студенческих мероприятий и отдельная стена для граффити. Через дорогу в безымянном сквере будет располагаться уже упомянутый игровой городок и еще одна сцена для культурного досуга. Центр зеленой зоны будет украшать либо фонтан, либо скульптурная композиция. Поскольку организатором выступила энергетическая компания «Фортум», а также ветераны ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, эта композиция и весь парк должны быть посвящены именно энергетической тематике. Предполагается, что скульптура должна одновременно служить солнечными часами. «Солнце как первоначальный и самый главный источник энергии как раз призвано символизировать идею энергетики, — пояснил Владимир Суворов. — Кроме того сама радиально-лучевая структура расположения дорожек будет говорить о солнечных лучах, свете. Полагаю, что и название у сквера будет каким-либо образом касаться области энергетики».