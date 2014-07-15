На Одесской появится сквер энергетиков и студентов

Напомним, конкурс на реконструкцию этой зеленой территории был объявлен Управой Ленинского административного округа Тюмени совместно с компанией «Фортум» в мае текущего года. Свои предложения и идеи могли выдвинуть все неравнодушные горожане. На конкурс были представлены 11 проектов. Победителями в итоге стали Дмитрий Дудаков и Владимир Суворов совместно с тюменской компанией «Федаско».
Проект архитекторов предполагает радиальное расположение дорожек и тематическое разделение: сквер Александра Моисеенко будет реконструирован для студентов; зеленая зона, у которой пока нет названия, отдана для семейного и детского отдыха.
В сквере Моисеенко по проекту предусмотрены кольцевая велосипедная дорожка, спортплощадка, а также сцена для каких-либо студенческих мероприятий и отдельная стена для граффити. Через дорогу в безымянном сквере будет располагаться уже упомянутый игровой городок и еще одна сцена для культурного досуга. Центр зеленой зоны будет украшать либо фонтан, либо скульптурная композиция. Поскольку организатором выступила энергетическая компания «Фортум», а также ветераны ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, эта композиция и весь парк должны быть посвящены именно энергетической тематике. Предполагается, что скульптура должна одновременно служить солнечными часами. «Солнце как первоначальный и самый главный источник энергии как раз призвано символизировать идею энергетики, — пояснил Владимир Суворов. — Кроме того сама радиально-лучевая структура расположения дорожек будет говорить о солнечных лучах, свете. Полагаю, что и название у сквера будет каким-либо образом касаться области энергетики».
По словам авторов, в разработке концепции они учитывали иностранные идеи, однако, замысел все равно был продиктован потребностями жильцов близлежащих районов, а также студентов ТюмГМА и ветераны. По требованию организаторов конкурса реконструкция двух зеленых зон не должна превышать 75 млн. рублей. Авторам проекта удалось уложиться в 72 млн.
Как рассказал на сегодняшней церемонии награждения победителей проекта глава Управы ЛАО Максим Афанасьев, в настоящее время инициировано присвоение наименования безымянной территории, до конца 2014 года должна быть разработана проектно-сметная документация по проекту, а сам он войдет в состав программы по благоустройству. Первым этапом станет реконструкция безымянного сквера, затем — сквера Александра Моисеенко.
Между тем по словам Афанасьева, решения, которые предложили другие участники конкурса, также не будут забыты. Отдельные их идеи могут быть воплощены при реализации других проектов благоустройства.