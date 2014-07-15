«Лучший город земли» сняли, чтобы обновить

Горожанка Ирина заметила, что баннер со стены старого здания в сквере Сибирских кошек снимают. «Возможно, дом решили реконструировать, — обрадовалась девушка, — ведь само здание, вероятно, представляет историческую ценность и само по себе красиво».
«Нет, баннер убран, потому что он потерял вид, выцвел. Его приведут в надлежащее состояние и вернут на место. Никакой реконструкции здания не ведется», — сказал заместитель руководителя управы Центрального округа Сергей Польянов.
Тем не менее, ряд горожан считают, что здание действительно красиво. И у фотографов Тюмени есть возможность сделать уникальные кадры на его фоне.