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«Лучший город земли» сняли, чтобы обновить

15 июля 2014, 16:00
Со здания на Первомайской, 11 сняли баннер, вещающий, что Тюмень — лучший город земли. Но он вернется обратно после чистки, говорят в Управе Центрального округа.

Горожанка Ирина заметила, что баннер со стены старого здания в сквере Сибирских кошек снимают. «Возможно, дом решили реконструировать, — обрадовалась девушка, — ведь само здание, вероятно, представляет историческую ценность и само по себе красиво».

«Нет, баннер убран, потому что он потерял вид, выцвел. Его приведут в надлежащее состояние и вернут на место. Никакой реконструкции здания не ведется», — сказал заместитель руководителя управы Центрального округа Сергей Польянов.

Тем не менее, ряд горожан считают, что здание действительно красиво. И у фотографов Тюмени есть возможность сделать уникальные кадры на его фоне.

#Новости#Сквер Сибирских кошек#Управа Центрального округа#Женя#Общество
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