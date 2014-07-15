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Госзакупки иномарок в России официально запрещены

15 июля 2014, 09:36
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое значительно ограничивает закупки служебных автомобилей на бюджетные средства. В частности, чиновники теперь не смогут ездить по служебным делам на машинах, произведенных за пределами России.

«По этому постановлению устанавливается запрет на государственные и муниципальные закупки машин иностранного производства. Я этот документ подписал», — заявил Медведев на встрече с вице-премьерами.

По его словам, государство покупает очень много, на приобретение товаров и услуг из бюджета выделяются колоссальные средства, сообщают «АвтоВести». «Конечно, лучше, если они достаются отечественным компаниям, чем иностранным производителям, в том случае, когда отечественные компании способны конкурировать с иностранными производителями по качеству и ценовым критериям», — цитирует главу правительства РИА Новости.

Подписанный Медведевым документ должен дать новый толчок развитию местного производства, призванного заменить импорт, а также развитию более тесных производственных отношений с иностранными партнерами, в том числе в виде локализации производства по целому ряду технических образцов. Причем касается постановление не только легковых автомобилей, но и всей автомобильной техники.

«Речь идет не только о таких резонансных темах, о которых любят говорить, это автомобили для должностных лиц, для чиновников, но и об общественном транспорте, о специальной технике, которая используется нашими экстренными службами, бюджетными организациями, о технике, которая применяется в коммунальном хозяйстве, строительстве, целом ряде других сфер», — пояснил премьер.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подчеркнул, что постановление ограничивает госзакупки автомобильной техники, производимой за пределами страны, так что на местном производстве оно не отразится.

«Бренды, которые производятся у нас, являются российской техникой, если достигается обусловленный контрактами уровень локализации. Этот уровень будет увеличиваться по годам, сейчас он составляет по разным предприятиям от 30% до 40%, должен будет дойти до 60–70% к 2018 году. Если компании будут этот график соблюдать, они будут иметь возможность продавать технику для государственных и муниципальных нужд», — отметил Дворкович.

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