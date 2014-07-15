Госзакупки иномарок в России официально запрещены

«Бренды, которые производятся у нас, являются российской техникой, если достигается обусловленный контрактами уровень локализации. Этот уровень будет увеличиваться по годам, сейчас он составляет по разным предприятиям от 30% до 40%, должен будет дойти до 60–70% к 2018 году. Если компании будут этот график соблюдать, они будут иметь возможность продавать технику для государственных и муниципальных нужд», — отметил Дворкович.