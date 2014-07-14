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Тюменцы встретятся с представителями власти

14 июля 2014, 15:12
У жителей Тюмени появится возможность встретиться с руководителями и специалистами структурных подразделений города.
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Тюмень

Тюменцев, проживающих в границах улиц 2-я Луговая, Мысовская и Береговая, приглашают посетить прием, который состоится 15 июля в 18:00 в школе № 23 по ул. Береговая, 147.

Как сообщают в управе Центрального административного округа Тюмени, в рамках встречи горожане смогут задать все интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию руководителей подразделений администрации города, представителей управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, а также депутатов областной и городской дум. Еще одна встреча пройдет 19 августа в школе № 39 по адресу ул. Шишкова, 15.

По информации управы Ленинского административного округа города Тюмени, встреча жителей пройдет и в поселке Тарманы. Она состоится 14 июля с 18 до 19 часов в ДКиТ «Торфяник» по адресу ул. Малышева, 26. Встречи жителей Тюмени помогут гражданам получить консультацию по вопросам благоустройства, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования, сообщают в пресс-службе администрации Тюмени.

Фото:http://gkh.dvinaland.ru

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