Тюменцы встретятся с представителями власти

Как сообщают в управе Центрального административного округа Тюмени, в рамках встречи горожане смогут задать все интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию руководителей подразделений администрации города, представителей управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, а также депутатов областной и городской дум. Еще одна встреча пройдет 19 августа в школе № 39 по адресу ул. Шишкова, 15.