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Неработающих матерей заставят платить за полис ОМС

14 июля 2014, 12:45
Министерство финансов предложило сделать полис обязательного медицинского страхования (ОМС) частично платным для части неработающего взрослого населения — в первую очередь, для занятых в неформальном секторе экономики и студентов.
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Тюмень

Издание напоминает, что в настоящий момент платежи в систему ОМС на оплату услуг медицинских учреждений за неработающих граждан возмещают региональные бюджеты. В соответствии же с новым предложением Минфина, которое включено в проект «Основных направлений бюджетной политики на 2015–2017 годы», часть расходов будут возмещать сами не работающие граждане (или не трудоустроенные официально): для них предлагается ввести платеж в размере 18% от полного тарифа ОМС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету «Коммерсант».

Платить его предлагается всем лицам старше 18 лет, не имеющим официального места работы, включая студентов, неработающих матерей с детьми в возрасте до трех лет и опекунов престарелых и инвалидов. Исключение предлагается сделать только для неработающих пенсионеров, детей и зарегистрированных на бирже труда безработных.

По данным Росстата, работа в неформальном секторе экономики является основной для 12 миллионов россиян, то есть 17% экономически активного населения. Впрочем, вице-премьер РФ Ольга Голодец в 2013 году оценивала размер теневого сектора на рынке труда в 40–45%, что соответствует 30–34 миллионам работников. Число студентов, согласно официальной статистике, оценивается в 5 миллионов человек.

Полный тариф ОМС в 2015 году составит 18,9 тысяч рублей. Таким образом, размер платежа по услугам ОМС, взимаемого с официального безработного, может быть равен 3,4 тысячи рублей в год, или около 280 рублей в месяц.

Фото: navidoo.ru

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