Неработающих матерей заставят платить за полис ОМС

Издание напоминает, что в настоящий момент платежи в систему ОМС на оплату услуг медицинских учреждений за неработающих граждан возмещают региональные бюджеты. В соответствии же с новым предложением Минфина, которое включено в проект «Основных направлений бюджетной политики на 2015–2017 годы», часть расходов будут возмещать сами не работающие граждане (или не трудоустроенные официально): для них предлагается ввести платеж в размере 18% от полного тарифа ОМС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету «Коммерсант».