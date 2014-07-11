Зимнее время вернется в октябре

Напомним, переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года по инициативе президента Дмитрия Медведева, который является лидером правящей партии «Единая Россия». Тогда эту меру поддерживали 73% россиян. Сейчас в России действует постоянное летнее время, опережающее астрономическое на два часа, но мнение граждан изменилось — в конце 2013 года отмену перевода стрелок поддерживали лишь 32% россиян.
Московское время устанавливается с соответствующим третьему часовому поясу в национальной шкале времени UTC (SU) +3. Отмечается, что московское время служит исходным при исчислении местного времени в часовых зонах. Все часовые зоны определяются законом, а не постановлением правительства, как было до этого.
Согласно закону, по московскому времени будут жить новые субъекты РФ — Республика Крым и Севастополь. Председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что возврат к зимнему времени «это всерьез и надолго». Об этом пишет «РИА Новости».
Фото:uzhforum.com