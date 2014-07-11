Зимнее время вернется в октябре

Напомним, переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года по инициативе президента Дмитрия Медведева, который является лидером правящей партии «Единая Россия». Тогда эту меру поддерживали 73% россиян. Сейчас в России действует постоянное летнее время, опережающее астрономическое на два часа, но мнение граждан изменилось — в конце 2013 года отмену перевода стрелок поддерживали лишь 32% россиян.