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Зимнее время вернется в октябре

11 июля 2014, 13:05
Совет федерации одобрил закон о переходе России с 26 октября 2014 года на зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы будут переведены на час назад, и в дальнейшем сезонного перевода стрелок осуществляться не будет.
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Тюмень

Напомним, переход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года по инициативе президента Дмитрия Медведева, который является лидером правящей партии «Единая Россия». Тогда эту меру поддерживали 73% россиян. Сейчас в России действует постоянное летнее время, опережающее астрономическое на два часа, но мнение граждан изменилось — в конце 2013 года отмену перевода стрелок поддерживали лишь 32% россиян.

Московское время устанавливается с соответствующим третьему часовому поясу в национальной шкале времени UTC (SU) +3. Отмечается, что московское время служит исходным при исчислении местного времени в часовых зонах. Все часовые зоны определяются законом, а не постановлением правительства, как было до этого.

Согласно закону, по московскому времени будут жить новые субъекты РФ — Республика Крым и Севастополь. Председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что возврат к зимнему времени «это всерьез и надолго». Об этом пишет «РИА Новости».

Фото:uzhforum.com

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