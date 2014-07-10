На Лесобазе опрокинулся «КАМАЗ»

По информации отдела пропаганды ГИБДД Тюменской области, машина с грузом — частями сваебоя весом 8 тонн — двигалась по Западносибирской улице. При повороте налево, на Казачьи луга, на борту автомобиля части груза перекатились, сместив центр тяжести, и опрокинули грузовик. В кабине был только водитель, он получил легкие травмы.