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На Лесобазе опрокинулся «КАМАЗ»

10 июля 2014, 17:12
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Тюмени: огромный КАМАЗ-тягач с полуприцепом завалился набок прямо у пешеходного перехода. По счастливой случайности пешеходов там не было.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Тюменской области, машина с грузом — частями сваебоя весом 8 тонн — двигалась по Западносибирской улице. При повороте налево, на Казачьи луга, на борту автомобиля части груза перекатились, сместив центр тяжести, и опрокинули грузовик. В кабине был только водитель, он получил легкие травмы.

На место оперативно прибыли пожарные, так как из автомобиля разлилась солярка, и сотрудники ГИБДД. Последним пришлось временно перекрыть дорогу, чтобы поставить КАМАЗ на колеса.

Фото Дмитрия Соколова

#Новости#КамАЗ#Транспорт#Женя#Общество
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