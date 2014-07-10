Иностранцам запретят работать без медполиса

«Учитывая тот факт, что большинство иностранных граждан, пребывающих в РФ в порядке, не требующем получения визы, имеют целью въезда осуществление трудовой деятельности, полагаем целесообразным при оформлении разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности (разрешение на работу, патент) истребовать договор (полис) медицинского страхования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Об этом пишет «Лента. Ру».
В настоящее время органы пограничного контроля не требуют полис медицинского страхования при въезде в Российскую Федерацию. При этом полис обязательного медицинского страхования получают только те иностранцы, которые постоянно проживают в России. В результате трудовые мигранты в России не имеют каких-либо гарантий медицинского обеспечения.
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