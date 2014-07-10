Иностранцам запретят работать без медполиса

В настоящее время органы пограничного контроля не требуют полис медицинского страхования при въезде в Российскую Федерацию. При этом полис обязательного медицинского страхования получают только те иностранцы, которые постоянно проживают в России. В результате трудовые мигранты в России не имеют каких-либо гарантий медицинского обеспечения.