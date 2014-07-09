Транспортную карту стали выдавать во всех МФЦ в Тюмени

Напомним, что ГАУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» начало выдавать транспортную карту с 1 июля текущего года в МФЦ по адресу Водопроводная, 12.
Подать заявление на выдачу транспортной карты могут студенты, школьники, пенсионеры по старости и граждане других льготных категорий. Карта выдается бесплатно. Для того, чтобы стать ее владельцем необходимо написать заявление о ее выдаче и отдать его на проверку оператору МФЦ. В заявлении указывается ФИО, регистрация по месту жительства, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющего личность и сведения о льготной категории.
В МФЦ также можно обратиться для блокировки карты, возмещения расходов на оплату проезда взамен карты и для смены формы предоставления льготы на проезд.
С подробной информацией об услугах, оказываемых ГАУ ТО «МФЦ», можно ознакомиться на портале учреждения mfcto.ru или по телефону 8-800-200-05-91 (звонок бесплатный).