Транспортную карту стали выдавать во всех МФЦ в Тюмени

Подать заявление на выдачу транспортной карты могут студенты, школьники, пенсионеры по старости и граждане других льготных категорий. Карта выдается бесплатно. Для того, чтобы стать ее владельцем необходимо написать заявление о ее выдаче и отдать его на проверку оператору МФЦ. В заявлении указывается ФИО, регистрация по месту жительства, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющего личность и сведения о льготной категории.