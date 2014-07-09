nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Транспортную карту стали выдавать во всех МФЦ в Тюмени

9 июля 2014, 09:31
С 8 июля 2014 года электронную транспортную карту можно получить в МФЦ, расположенных по адресам Щербакова 98/3 и Ямская 57/3. За получением карты в филиалы Центра можно обратиться со вторника по субботу с 8 до 20 часов или же назначить время для получения по предварительной записи.

Напомним, что ГАУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» начало выдавать транспортную карту с 1 июля текущего года в МФЦ по адресу Водопроводная, 12.

Подать заявление на выдачу транспортной карты могут студенты, школьники, пенсионеры по старости и граждане других льготных категорий. Карта выдается бесплатно. Для того, чтобы стать ее владельцем необходимо написать заявление о ее выдаче и отдать его на проверку оператору МФЦ. В заявлении указывается ФИО, регистрация по месту жительства, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющего личность и сведения о льготной категории.

В МФЦ также можно обратиться для блокировки карты, возмещения расходов на оплату проезда взамен карты и для смены формы предоставления льготы на проезд.

С подробной информацией об услугах, оказываемых ГАУ ТО «МФЦ», можно ознакомиться на портале учреждения mfcto.ru или по телефону 8-800-200-05-91 (звонок бесплатный).

#Новости#Льготы на проезд в транспорте#Льготники#Транспортная карта#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25