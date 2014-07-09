Солнечные мечты сбываются вместе с автосалоном «Полюс-ДМ»

Акция была организована „Полюс-ДМ“ совместно с банком „ВТБ24“, давним партнером автоцентра. На протяжении трех с половиной месяцев каждый покупатель автомобиля марки Chevrolet или Opel за наличный расчет либо посредством банка „ВТБ24“ становился участником розыгрыша путевки на море и других поощрительных призов. Стоит отметить, что страну для отдыха победитель выбирает сам. Это может быть Таиланд, Турция, Испания, Греция или Доминикана.