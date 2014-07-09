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Солнечные мечты сбываются вместе с автосалоном «Полюс-ДМ»

9 июля 2014, 12:04
В автоцентре «Полюс-ДМ», первого официального дилера Opel и Chevrolet в Тюмени 5 июля состоялось замечательное событие — розыгрыш призов в рамках акции «Солнечные дни вместе с «Полюс-ДМ».
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Тюмень

В автоцентре «Полюс-ДМ», первого официального дилера Opel и Chevrolet в Тюмени 5 июля состоялось замечательное событие — розыгрыш призов в рамках акции «Солнечные дни вместе с „Полюс-ДМ“.

Акция была организована „Полюс-ДМ“ совместно с банком „ВТБ24“, давним партнером автоцентра. На протяжении трех с половиной месяцев каждый покупатель автомобиля марки Chevrolet или Opel за наличный расчет либо посредством банка „ВТБ24“ становился участником розыгрыша путевки на море и других поощрительных призов. Стоит отметить, что страну для отдыха победитель выбирает сам. Это может быть Таиланд, Турция, Испания, Греция или Доминикана.

Мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Интересная развлекательная программа поспособствовала созданию приятной, дружеской атмосферы. Взрослые проверили свою азартность, а самые маленькие гости остались в восторге от ярких, интересных конкурсов, и определили счастливого обладателя главного приза — путевки на море.

Счастливчиком стал Бондаренко Евгений Валерьевич, купивший в автоцентре „Полюс-Дм“ семейный минивэн Opel Zafira Tourer. По словам победителя: „Наша семья несказанно рада и благодарна автосалону „Полюс-ДМ“ за такой подарок! Лето 2014 станет для нас незабываемым!“

Другие участники акции тоже не остались без выигрыша. Были разыграны поощрительные призы: антирадар CRUNCH, портативный автонавигатор, чехол для брелока и многие другие. Но нельзя забывать, что все они выиграли тогда, когда приобрели надежные автомобили Chevrolet или Opel.

Напомним, что „Полюс-ДМ“ — первый официальный дилер марки Chevrolet или Opel в Тюмени. Всегда выгодные ценовые условия на автомобили, традиционное высокое качество обслуживания — визитная карточка „Полюс-ДМ“. В данный момент вы можете приобрести любой автомобиль по ценам 2013 года и получить в подарок сигнализацию. „Полюс-ДМ“ всегда рядом, проверено временем».

Автоцентр «Полюс-ДМ», г. Тюмень, ул. Харьковская, 77, тел. (3452) 416–444, polusdm.ru

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