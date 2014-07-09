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На Центральном рынке торгуют насваем

9 июля 2014, 09:18
Участники проекта «Общественный контроль» в рамках программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл» 8 июля совершили рейд по Центральному рынку, где им в открытую продали насвай. В ходе акции ее участники сделали две контрольные закупки запрещенного вещества, сняли на видео моменты продажи, после чего вызвали полицию.
Сюжет
Тюмень

Согласно статье 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, оптовая или розничная продажа насвая влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 7 до 12 тысяч рублей; на юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей, напоминают в фонде поддержки спорта.

«1 июня прошлого года вступил в силу закон о запрете продажи насвая в России. Однако торговцы юридически неграмотны: они уверены, что это вещество нельзя отпускать лишь несовершеннолетним, — отмечает руководитель проекта Кирилл Харитонов. — Кроме того, они не считают насвай вредным для здоровья и вызывающим привыкание. Удивительно, но некоторые продавцы не скрываются и продают запрещенное вещество открыто, ведут себя нагло даже с полицией и не боятся ответственности. Складывается ощущение, что после выхода закона о запрете насвая его продажи только выросли. Удивляет отсутствие реакции от администрации Центрального рынка на то, что на их территории торговцы в открытую предлагают запрещенное законом вещество. Фонд поддержки спорта будет бороться с этой заразой и проводить подобные рейды систематически».

Высок риск привыкания к насваю из-за содержания в нем никотина. При постоянном его употреблении можно заработать рак ротовой полости и пищевода. Экскременты животных в составе заражают человека кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, вирусным гепатитом. Помимо того, насвай разрушает зубы. При употреблении отмечаются сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее — во всем теле, апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц. Фабричного насвая нет. Лепят в домашних условиях — там, где находят нужное количество верблюжьего кизяка или куриного помета.

Напомним, что «Общественный контроль» — один из проектов программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая проходит в Тюменской области с начала июля по конец сентября. Это комплексная программа популяризации здорового образа жизни в регионе. Программу составляют социальные проекты в сфере ЗОЖ: «Турник в каждый двор», фестиваль уличного спорта «Здравый смысл», общие тренировки, фестиваль здорового образа жизни «Здравый смысл», экстремальная полоса препятствий, серия социальных видеороликов «Здравый смысл», которые будут транслироваться в средствах массовой коммуникации и распространяться в социальных сетях, тренинг личностного роста для социально активной молодежи и проект «Общественный контроль».

#Новости#Насвай#Тюмень#Центральный рынок#Olga#Общество
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