На Центральном рынке торгуют насваем

«1 июня прошлого года вступил в силу закон о запрете продажи насвая в России. Однако торговцы юридически неграмотны: они уверены, что это вещество нельзя отпускать лишь несовершеннолетним, — отмечает руководитель проекта Кирилл Харитонов. — Кроме того, они не считают насвай вредным для здоровья и вызывающим привыкание. Удивительно, но некоторые продавцы не скрываются и продают запрещенное вещество открыто, ведут себя нагло даже с полицией и не боятся ответственности. Складывается ощущение, что после выхода закона о запрете насвая его продажи только выросли. Удивляет отсутствие реакции от администрации Центрального рынка на то, что на их территории торговцы в открытую предлагают запрещенное законом вещество. Фонд поддержки спорта будет бороться с этой заразой и проводить подобные рейды систематически».