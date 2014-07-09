На Центральном рынке торгуют насваем

Согласно статье 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, оптовая или розничная продажа насвая влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 7 до 12 тысяч рублей; на юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей, напоминают в фонде поддержки спорта.
«1 июня прошлого года вступил в силу закон о запрете продажи насвая в России. Однако торговцы юридически неграмотны: они уверены, что это вещество нельзя отпускать лишь несовершеннолетним, — отмечает руководитель проекта Кирилл Харитонов. — Кроме того, они не считают насвай вредным для здоровья и вызывающим привыкание. Удивительно, но некоторые продавцы не скрываются и продают запрещенное вещество открыто, ведут себя нагло даже с полицией и не боятся ответственности. Складывается ощущение, что после выхода закона о запрете насвая его продажи только выросли. Удивляет отсутствие реакции от администрации Центрального рынка на то, что на их территории торговцы в открытую предлагают запрещенное законом вещество. Фонд поддержки спорта будет бороться с этой заразой и проводить подобные рейды систематически».
Высок риск привыкания к насваю из-за содержания в нем никотина. При постоянном его употреблении можно заработать рак ротовой полости и пищевода. Экскременты животных в составе заражают человека кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, вирусным гепатитом. Помимо того, насвай разрушает зубы. При употреблении отмечаются сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее — во всем теле, апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц. Фабричного насвая нет. Лепят в домашних условиях — там, где находят нужное количество верблюжьего кизяка или куриного помета.
Напомним, что «Общественный контроль» — один из проектов программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая проходит в Тюменской области с начала июля по конец сентября. Это комплексная программа популяризации здорового образа жизни в регионе. Программу составляют социальные проекты в сфере ЗОЖ: «Турник в каждый двор», фестиваль уличного спорта «Здравый смысл», общие тренировки, фестиваль здорового образа жизни «Здравый смысл», экстремальная полоса препятствий, серия социальных видеороликов «Здравый смысл», которые будут транслироваться в средствах массовой коммуникации и распространяться в социальных сетях, тренинг личностного роста для социально активной молодежи и проект «Общественный контроль».