Дома в центре без горячей воды из-за ремонта тепломагистрали

Особенная технология заключается в укладке трубопроводов без лотков и с двойной гидроизоляцией, что лучше защищает трубу от воздействия почв и влаги, и с датчиками, которые позволяют отслеживать нарушения в работе сети с точностью до метра. Информация о перебоях поступает в диспетчерский пункт, благодаря этому специалисты быстрее находят проблему и устраняют ее. Такая технология укладки ведется в областном центре с 2011 года, сказал сегодня на пресс-туре главный инженер филиала ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети Айдар Ильясов. По его словам, пока лишь 15% сетей оснащены датчиками. Замена труб по определенной технологии не приведет к тому, что вода в домах станет горячее, это лишь маленькая толика работ, которые улучшат горячее водоснабжение в отдаленных районах — в Затюменке и на Доме обороны. Другие мероприятия, нацеленные на это, намечены на 2015 год.