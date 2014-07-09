Дома в центре без горячей воды из-за ремонта тепломагистрали

Десять жилых домов в центре Тюмени остаются без горячей воды как минимум до 1 августа — именно до этого срока на Володарского идет капитальный ремонт теплотрассы. При проведении работ подрядчиков ждал сюрприз — старая неиспользуемая теплотрасса, которую пришлось демонтировать. Ее не замечали раньше, потому что при ремонтах раскопки имеют определенные границы, а теперь, при смене трубы на другую — большего диаметра — рядом с ней обнаружился такой вот «сосед». Старая труба порядка 160 метров будет сдана на склад администрации города, так как это бесхозное имущество.
Особенная технология заключается в укладке трубопроводов без лотков и с двойной гидроизоляцией, что лучше защищает трубу от воздействия почв и влаги, и с датчиками, которые позволяют отслеживать нарушения в работе сети с точностью до метра. Информация о перебоях поступает в диспетчерский пункт, благодаря этому специалисты быстрее находят проблему и устраняют ее. Такая технология укладки ведется в областном центре с 2011 года, сказал сегодня на пресс-туре главный инженер филиала ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети Айдар Ильясов. По его словам, пока лишь 15% сетей оснащены датчиками. Замена труб по определенной технологии не приведет к тому, что вода в домах станет горячее, это лишь маленькая толика работ, которые улучшат горячее водоснабжение в отдаленных районах — в Затюменке и на Доме обороны. Другие мероприятия, нацеленные на это, намечены на 2015 год.
А вот на Тимирязева работы по укладке новых труб идут без отключения потребителей. Огромный котлован красуется вдоль улицы, преграждая путь автомобилям — проезд по ней временно запрещен. 26 июня екатеринбургский подрядчик вышел на работы: уже демонтировали старую теплотрассу и выполняют дренажные работы. Особенность участка — высокая степень обводненности объекта. Терпеть неудобства горожанам придется до25 августа, но эти меры повысят надежность теплоснабжения на Маяке и Доме обороны.
Проезд перекрестка 50 лет Октября и Пермякова еще в выходные был закрыт — здесь также обновляют магистральную теплотрассу. Сегодня проезд открыт, но работы еще не завершены. На выходные путь по 50 лет Октября от Одесской к Пермякова вновь закроют путь — под дорожным полотном нужно заменить трубы. Участок этот небольшой, но сложность именно в том, что работы связаны с массой согласований для их проведения, отметил Ильдар Ильясов. Работы по замене трубопроводов здесь улучшат теплоснабжение района улиц Пермякова и Энергетиков. Без горячей воды всего 3 многоэтажки, их жильцы получат водоснабжение после 15 июля.
Всего в этом году УТСК планирует заменить 4,4 километра магистральных тепловых сетей по улицам Водопроводной, Станкостроителей, Тимирязева, Пермякова, Карла Маркса — планируется завершить все работы до конца августа. Работы ведутся согласно графикам. Подрядчиков компания отслеживает внимательно. Одного из них, не справившегося с задачей, выявили за четыре дня работ и от них отстранили. На его месте уже работает другая команда. На все работы подрядчики дают гарантию 10 лет, а эксплуатационный срок службы труб — до 30 лет.