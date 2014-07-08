В Западной Сибири более 600 тысяч активных пользователей Интернет-банкинга

Более 600 тысяч клиентов Западно-Сибирского банка Сбербанка активно пользуются Интернет-банкингом, из них более 100 тысяч — через мобильное приложение. С помощью «Сбербанк ОнЛ@йн» с начала этого года клиенты совершили свыше 5 млн платежей, что в 2 раза больше аналогичного периода 2013 года.