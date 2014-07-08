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В Западной Сибири более 600 тысяч активных пользователей Интернет-банкинга

8 июля 2014, 12:06
Более 600 тысяч клиентов Западно-Сибирского банка Сбербанка активно пользуются Интернет-банкингом, из них более 100 тысяч — через мобильное приложение. С помощью «Сбербанк ОнЛ@йн» с начала этого года клиенты совершили свыше 5 млн платежей, что в 2 раза больше аналогичного периода 2013 года.

«Сбербанк ОнЛ@йн» позволяет клиентам управлять своими вкладами, без комиссии оплачивать мобильную связь, самостоятельно проводить безналичные операции и управлять денежными средствами с домашнего или рабочего компьютера, не обращаясь в офис банка.

«В настоящее время пользоваться услугами банка дистанционно стало обычным делом. С помощью „Сбербанк ОнЛ@йн“ можно осуществлять различные банковские операции с любого компьютера в любой точке мира 24 часа 7 дней в неделю», — комментирует заместитель директора управления «Банк XXI» Западно-Сибирского банка Сбербанка Роман Абрамов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

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