NGR-болельщик: угадай, как закончится матч Бразилия — Германия

Бразильский чемпионат мира по футболу завершится уже на этой неделе. Осталось всего ничего — два полуфинала, матч за третье место и финал. Судьбу главной награды мундиаля решат игроки четырех команд: Бразилии, Германии, Аргентины и Нидерландов. Первый полуфинальный матч пройдет в ночь на среду, 9 июля. Угадай, кто станет победителем встречи Бразилия — Германия.
В этом матче (и это логично для полуфинала) нет явного фаворита. Бразильцам на домашнем чемпионате пока везет, несмотря на то, что они не показывают гениальной игры в атаке. К полуфиналу команда потеряла своего лидера — Неймара, поэтому сейчас еще сложнее предположить, как закончится встреча бразильцев с немцами. Немцы сосредоточены и нацелены на победу, но пока на ЧМ-2014 пока тоже не показывают своей лучшей игры.
Пока грядущий матч вызывает много вопросов. Как справятся бразильцы без Неймара? Смогут ли немцы играть во всю мощь? Будут ли соперники без устали атаковать ворота друг друга или выберут оборонительную тактику? Знаете ответы — участвуйте в конкурсе «NGR-болельщик».
Сделайте свой прогноз на результат матча Бразилия — Германия и, может быть, именно вы выиграете 400 рублей на баланс мобильного телефона!
Напомним, что необходимо угадать не только победителя игры, но и счет, с которым закончится матч. Пример ответа: «Победит Бразилия со счетом 1:0». При этом считаются только голы, забитые до пенальти — в основное и добавленное время. Например, если вы считаете, что победитель в матче Бразилия-Германия определится только после серии одиннадцатиметровых, то ваш ответ должен быть примерно таким: «счет 0:0, по пенальти победит Бразилия».
Свои версии по поводу исхода матча нужно оставлять в комментариях к этой новости. От одного человека принимается один ответ, исправленные комментарии не засчитываются. Ответы, присланные после начала матча, также не принимаются. Первый, кто правильно угадает победителя встречи и итоговый счет, получит деньги на баланс мобильного телефона.
Не успели первым написать свой вариант — не расстраивайтесь, будьте уверены в себе и все равно оставьте в комментариях свою версию. Nashgorod.ru припас специальный суперприз для человека, который даст больше всего правильных ответов на протяжении всего плей-офф. Необязательно быть первым, нужно просто быть активным и разбираться в перипетиях игры. Чтобы упрочить свои шансы на успех в борьбе за суперприз, можно указать не только страну-победительницу и счет, но и игрока, который забьет первый гол, а также минуту, на которой он это сделает. Это не повлияет на основной конкурс, но даст дополнительные баллы в итоговом.
Итоги конкурса по матчу Бразилия — Германия будут подведены 9 июля. Судьба суперприза решится 14 июля.
|Пользователь
|1/8 финала
|Бразилия Колумбия
|Франция Германия
|Аргентина Бельгия
|Нидерланды Коста-Рика
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