Детсады для тюменских малышей строят частные инвесторы

Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер рассказал о том, как идет работа над двумя поручениями, связанными с организацией дошкольного образования.
Первое из них касалось содействия в развитии частных детских садов. Как доложил А. Райдер, на сегодня в области действуют уже 36 частных дошкольных учреждений (в 2009 — 25). В связи с чем приходится заниматься сопутствующими проблемами. Например, по питанию воспитанников частных садиков — принято решение обеспечить возможность предпринимателям заключать договоры на доставку блюд из близлежащих муниципальных детских садов. Ранее такие услуги оказывал только центр «Мария».
Органы региональной и муниципальной власти помогают частникам и во многих других вопросах — начиная от льгот по аренде помещений и благоустройства мест для прогулок детей до организации стирки белья, повышения квалификации воспитателей, предоставления субсидий и займов на развитие детского сада.
В соответствии со вторым поручением органы региональной власти должны были продвигать строительство образовательных учреждений через государственно-частное партнерство. Как информировал директор департамента образования, на сегодняшний день в Тюмени «ТДСК» готовит к вводу в 2014 году детский сад на 280 мест в микрорайоне «Тюменский-3» по ул. Н. Семенова. А в селе Второвагай Вагайского района «Альянс» планирует сдать до конца года школу на 60 учебных плюс 20 дошкольных мест. Оба объекта построены с привлечением средств инвесторов и с последующим их приобретением в муниципальную собственность.
Еще одна форма государственно-частного партнерства при строительстве подобных объектов — когда застройщики целого микрорайона строят их за свой счет и передают затем муниципалитету, который вкладывается в оборудование детского сада. В областном центре подписаны такого рода соглашения о строительстве детских садов с тремя компаниями-застройщиками. Детский сад на 280 мест в границах улиц Менделеева — Семенова — Федорова в 2015 году построит «ТДСК», их коллеги из ПСК «Дом» в эти же сроки обязались построить детский сад на 260 мест в границах улиц Широтная — Монтажников — Линейная. А компания «Партнер-Инвест» намерена ввести дошкольное учреждение на 250 мест в Европейском (4-м Заречном) микрорайоне Тюмени в 2016 году. Еще одно соглашение сейчас готовится к подписанию.
Инвесторы также будут строить встроенно-пристроенные детские сады за свой счет с последующим приобретением их в муниципальную собственность. Такой объект на 210 мест в жилом доме по ул. проезд Заречный «ЖБИ-5» будут строить уже в текущем году, а «Инко и К» построит садик на 44 места по ул. Д. Менделеева в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Сегодня в органах региональной и муниципальной власти уже есть около двух десятков предложений о строительстве образовательных учреждений с помощью государственно-частного партнерства. К каждой из таких заявок отношение очень внимательное — детально обсуждаются и проектные решения, и качество строительных материалов, и другие вопросы.
Всего в настоящее время в Тюменской области живут около 120 тысяч детей дошкольного возраста, получают дошкольное образование 79% ребят, констатировал Алексей Райдер. В очереди на место в детский сады сегодня 2 тысячи 315 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Программа строительства новых и реконструкции действующих детских учреждений, расширение форм предоставления дошкольного образования позволит решить эту проблему в ближайшем будущем.
Фото: realestate.ru