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Детсады для тюменских малышей строят частные инвесторы

8 июля 2014, 13:03
Вопрос строительства новых детских садов, реконструкции действующих и частно-государственное партнерство обсудили на очередном заседании президиума правительства Тюменской области. Большое внимание участники заседания уделили исполнению поручений главы региона временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Якушева.
Сюжет
Тюмень

Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер рассказал о том, как идет работа над двумя поручениями, связанными с организацией дошкольного образования.

Первое из них касалось содействия в развитии частных детских садов. Как доложил А. Райдер, на сегодня в области действуют уже 36 частных дошкольных учреждений (в 2009 — 25). В связи с чем приходится заниматься сопутствующими проблемами. Например, по питанию воспитанников частных садиков — принято решение обеспечить возможность предпринимателям заключать договоры на доставку блюд из близлежащих муниципальных детских садов. Ранее такие услуги оказывал только центр «Мария».

Органы региональной и муниципальной власти помогают частникам и во многих других вопросах — начиная от льгот по аренде помещений и благоустройства мест для прогулок детей до организации стирки белья, повышения квалификации воспитателей, предоставления субсидий и займов на развитие детского сада.

В соответствии со вторым поручением органы региональной власти должны были продвигать строительство образовательных учреждений через государственно-частное партнерство. Как информировал директор департамента образования, на сегодняшний день в Тюмени «ТДСК» готовит к вводу в 2014 году детский сад на 280 мест в микрорайоне «Тюменский-3» по ул. Н. Семенова. А в селе Второвагай Вагайского района «Альянс» планирует сдать до конца года школу на 60 учебных плюс 20 дошкольных мест. Оба объекта построены с привлечением средств инвесторов и с последующим их приобретением в муниципальную собственность.

Еще одна форма государственно-частного партнерства при строительстве подобных объектов — когда застройщики целого микрорайона строят их за свой счет и передают затем муниципалитету, который вкладывается в оборудование детского сада. В областном центре подписаны такого рода соглашения о строительстве детских садов с тремя компаниями-застройщиками. Детский сад на 280 мест в границах улиц Менделеева — Семенова — Федорова в 2015 году построит «ТДСК», их коллеги из ПСК «Дом» в эти же сроки обязались построить детский сад на 260 мест в границах улиц Широтная — Монтажников — Линейная. А компания «Партнер-Инвест» намерена ввести дошкольное учреждение на 250 мест в Европейском (4-м Заречном) микрорайоне Тюмени в 2016 году. Еще одно соглашение сейчас готовится к подписанию.

Инвесторы также будут строить встроенно-пристроенные детские сады за свой счет с последующим приобретением их в муниципальную собственность. Такой объект на 210 мест в жилом доме по ул. проезд Заречный «ЖБИ-5» будут строить уже в текущем году, а «Инко и К» построит садик на 44 места по ул. Д. Менделеева в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сегодня в органах региональной и муниципальной власти уже есть около двух десятков предложений о строительстве образовательных учреждений с помощью государственно-частного партнерства. К каждой из таких заявок отношение очень внимательное — детально обсуждаются и проектные решения, и качество строительных материалов, и другие вопросы.

Всего в настоящее время в Тюменской области живут около 120 тысяч детей дошкольного возраста, получают дошкольное образование 79% ребят, констатировал Алексей Райдер. В очереди на место в детский сады сегодня 2 тысячи 315 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Программа строительства новых и реконструкции действующих детских учреждений, расширение форм предоставления дошкольного образования позволит решить эту проблему в ближайшем будущем.

Фото: realestate.ru

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