Детсады для тюменских малышей строят частные инвесторы

Еще одна форма государственно-частного партнерства при строительстве подобных объектов — когда застройщики целого микрорайона строят их за свой счет и передают затем муниципалитету, который вкладывается в оборудование детского сада. В областном центре подписаны такого рода соглашения о строительстве детских садов с тремя компаниями-застройщиками. Детский сад на 280 мест в границах улиц Менделеева — Семенова — Федорова в 2015 году построит «ТДСК», их коллеги из ПСК «Дом» в эти же сроки обязались построить детский сад на 260 мест в границах улиц Широтная — Монтажников — Линейная. А компания «Партнер-Инвест» намерена ввести дошкольное учреждение на 250 мест в Европейском (4-м Заречном) микрорайоне Тюмени в 2016 году. Еще одно соглашение сейчас готовится к подписанию.