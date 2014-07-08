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Амнистированный водитель заплатит пострадавшей полмиллиона

8 июля 2014, 08:45
В Тюмени виновник аварии из Свердловской области заплатит пострадавшей 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 6 декабря 2013 года житель Нижнесалдинского района Свердловской области в Тюмени, управляя Mercedes-Benz, сбил пешехода — 29-летнюю женщину. У пострадавшей медики диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, переломы левой височной, основной костей черепа, разрыв барабанной перепонки, перелом костей левой и правой голеней, ушиб почек.

Против водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Впоследствии дело было прекращено вследствие акта амнистии — постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 декабря 2013 г. «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции РФ».

В мае 2014 года пострадавшая обратилась в прокуратуру города с просьбой помочь взыскать с виновника аварии моральный вред. В связи с этим прокуратура направила в Центральный районный суд соответствующий иск.

Суд, рассмотрев дело, взыскал с водителя в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

#Новости#Прокуратура#Компенсация морального вреда#Тюмень#Амнистия#Транспорт#Olga#Общество
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