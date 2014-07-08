Амнистированный водитель заплатит пострадавшей полмиллиона

Против водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Впоследствии дело было прекращено вследствие акта амнистии — постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 декабря 2013 г. «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции РФ».