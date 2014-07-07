Наркополицейскому предлагали полмиллиона, чтобы скостить срок

Задержание взяткодателя было проведено прямо в служебном кабинете тобольского отдела УФСКН России по Тюменской области сразу же после того, как переводчик передал деньги следователю.
«Переводчик, неудачно похлопотавший за своего клиента, — уроженец одной из Прикаспийских республик, имеет гражданство Республики Беларусь. Своей деятельностью в качестве переводчика, обслуживающего подследственных по уголовным делам, занимается уже не один год», — отметили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.
Там добавили, что это не первый случай задержания взяткодателя сотрудниками отдела собственной безопасности ведомства.
Материалы, собранные отделом собственной безопасности областного управления ФСКН, были переданы в следственный отдел СУ СК по г. Тобольску. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Тюменской области. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.