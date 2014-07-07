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Наркополицейскому предлагали полмиллиона, чтобы скостить срок

7 июля 2014, 17:55
В Тобольске задержали мужчину, который пытался подкупить следователя из управления наркоконтроля. Переводчик одного из подследственных передал сотруднику ведомства 500 тысяч рублей, чтобы тот согласился смягчить квалификацию по уголовному делу в отношении наркоторговца.

Задержание взяткодателя было проведено прямо в служебном кабинете тобольского отдела УФСКН России по Тюменской области сразу же после того, как переводчик передал деньги следователю.

«Переводчик, неудачно похлопотавший за своего клиента, — уроженец одной из Прикаспийских республик, имеет гражданство Республики Беларусь. Своей деятельностью в качестве переводчика, обслуживающего подследственных по уголовным делам, занимается уже не один год», — отметили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.

Там добавили, что это не первый случай задержания взяткодателя сотрудниками отдела собственной безопасности ведомства.

Материалы, собранные отделом собственной безопасности областного управления ФСКН, были переданы в следственный отдел СУ СК по г. Тобольску. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Тюменской области. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Взятки#УФСКН#Таня#Происшествия
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