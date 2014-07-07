Наркополицейскому предлагали полмиллиона, чтобы скостить срок

«Переводчик, неудачно похлопотавший за своего клиента, — уроженец одной из Прикаспийских республик, имеет гражданство Республики Беларусь. Своей деятельностью в качестве переводчика, обслуживающего подследственных по уголовным делам, занимается уже не один год», — отметили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.