Более полутора тысяч детей проведут лето по-военному

Площадка профильной смены «Ялуторовские ратники» располагается на базе загородного лагеря «Роза ветров» на берегу озера Сингуль. В этой профильной смене принимают участие 115 ребят из Тюмени, Ялуторовска, Армизонского и Голышмановского районов. Специально для делегации курсанты продемонстрировали свои умения по метанию гранат, стрельбе в мишень, сборке-разборке автоматов, преодолению военизированной полосы препятствий, рукопашному бою, строевой подготовке. Как признаются ребята, все занятия для них — удовольствие. Во-первых новая, не привычная обстановка помогает собрать все силы в кулак. Соревновательный момент не дает расслабиться ни на минуту. Как ни удивительно, старательнее занимаются девушки — рассказывают руководители смен. У девушек особый подход ко всему, даже в военной обстановке они нуждаются в приятных мелочах. Так, например, на территории лагеря появился специальный почтовый ящик — он ежедневно пополняется трогательными письмами для одногруппников и руководителей смены с пожеланиями и предложениями.