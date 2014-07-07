Более полутора тысяч детей проведут лето по-военному

Несмотря на юный возраст — от 14 до 17 лет, ребята уже сформировавшиеся личности, они понимают, насколько важно быть готовым защищать свое Отечество в критической ситуации.
Оборонно-спортивный палаточный лагерь «Ратники» — это уникальная возможность для молодых людей и девушек на практике испытать все те знания, которые они получили на протяжении учебного года в специализированных группах.
Профильные смены открылись на семи площадках: Нижнетавдинский, Тобольский, Упоровский, Тюменский, Ишимский и Ялуторовский районы, город Тюмень. Накануне, представители Департамента по спорту и молодежной политики, руководители Областного детско-юношеского центра «Аванпост» совместно с пресс-группой посетили площадки «Ялуторовских ратников», «Тюменских ратников» и смену лагеря «Старая застава».
Профильная смена «Старая застава» распахнула свои двери для 105 ребят. Ближайшую неделю им предстоит прожить в палатках, однако это не самое сложное, распорядок дня максимально приближен к военному — подъем, построение, завтрак, занятия по огневой, строевой, тактической и инженерной подготовке, военной топографии. Специалисты, имеющие серьезный опыт нахождения в экстремальных ситуациях, учат курсантов выживать, маскироваться, быть готовыми принимать ответственные решения в критической ситуации. В послеобеденное время у ребят проходит культурная программа, они принимают участие в тематических викторинах, конкурсах, встречаются с ветеранами, творческий потенциал они реализовывают в концертных программах. У каждого есть возможность подтянуть свои физические показатели и попытаться выполнить разряд по полиатлону или получить знак за сдачу нормативов комплекса ГТО (готов к труду и обороне). Также, ребята принимают участие в спортивных состязаниях по футболу, баскетболу, пентболу, совершают прыжки с парашютной вышки.
Площадка профильной смены «Ялуторовские ратники» располагается на базе загородного лагеря «Роза ветров» на берегу озера Сингуль. В этой профильной смене принимают участие 115 ребят из Тюмени, Ялуторовска, Армизонского и Голышмановского районов. Специально для делегации курсанты продемонстрировали свои умения по метанию гранат, стрельбе в мишень, сборке-разборке автоматов, преодолению военизированной полосы препятствий, рукопашному бою, строевой подготовке. Как признаются ребята, все занятия для них — удовольствие. Во-первых новая, не привычная обстановка помогает собрать все силы в кулак. Соревновательный момент не дает расслабиться ни на минуту. Как ни удивительно, старательнее занимаются девушки — рассказывают руководители смен. У девушек особый подход ко всему, даже в военной обстановке они нуждаются в приятных мелочах. Так, например, на территории лагеря появился специальный почтовый ящик — он ежедневно пополняется трогательными письмами для одногруппников и руководителей смены с пожеланиями и предложениями.
Профильная смена «Тюменские ратники» находится на базе батальона обеспечения учебного процесса ТВВИКУ. Главное отличие этой профильной смены в том, что помимо тех тренировок, которые предусмотрены и в остальных профильных сменах, только здесь у ребят есть возможность постигнуть азы радиодела, для ведения данной дисциплины был приглашен педагог дополнительного образования. Также в отличие от остальных профильных смен участники лагеря расположились в казарме. Об этом пишет отдел по связям с общественностью «Аванпост».
Добавим, впервые оборонно-спортивный палаточный лагерь «Ратники» открылся для слушателей специализированных классов добровольной подготовки к военной службе в 1998 году в г. Заводоуковске, тогда в нем приняли участие 130 ребят, при этом девочки не допускались. Всего, со дня основания, ратниками стали более 10 тысяч человек. В сфере организации и проведения подобных мероприятий Областной детско-юношеский центр «Аванпост» в 2010 году был награжден знаком качества «Лучшее — детям». Однако, главной наградой для организаторов год от года остается преданная дружба с каждым, кто хоть раз носил почетное звание «Ратник».