Бездомных собак будут ловить в Зареке и на Лесобазе

Отлов запланирован на следующих улицах: Береговая, Щербакова, Широтная, Б. Щербины, С. Путилова, Мелиораторов, Мебельщиков, Казачьи луга, Западносибирская, Лесопарковая, Вересковая, М. Тореза, Республики, Куйбышева, Бабарынка, Одесская, ДНТ «Мичуринец». Об этом сообщает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.
Заявить о необходимости отлова безнадзорных домашних животных вы можете в департамент городского хозяйства города Тюмени по факсу 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 11. Часы работы: понедельник — четверг с 8:45 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.