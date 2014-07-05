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Персональные данные россиян запретили хранить за рубежом

5 июля 2014, 10:51
Госдума приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, обязывающий операторов персональных данных хранить данные российских граждан только на территории России. Об этом сообщается на сайте Госдумы. В первом чтении законопроект был принят 1 июля.

Проектом предлагается внести поправки в законы «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, закон «О персональных данных» предлагается дополнить статьей: «При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан Российской Федерации, в базах данных, расположенных на территории Российской Федерации».

Принятый законопроект предоставляет Роскомнадзору полномочия требовать от операторов связи ограничения доступа к интернет-ресурсам, которые не гарантируют хранение персональных данных внутри страны.

Председатель коллегии адвокатов Москвы «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе заявил, что единственным способом добиться выполнения этого закона в отношении иностранных интернет-компаний, как Google или Facebook, является блокирование доступа к их сервисам на территории России. Другого способа заставить их выполнить закон просто нет, так как эти компании находятся вне российской юрисдикции.

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