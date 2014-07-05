Персональные данные россиян запретили хранить за рубежом

Председатель коллегии адвокатов Москвы «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе заявил, что единственным способом добиться выполнения этого закона в отношении иностранных интернет-компаний, как Google или Facebook, является блокирование доступа к их сервисам на территории России. Другого способа заставить их выполнить закон просто нет, так как эти компании находятся вне российской юрисдикции.