Персональные данные россиян запретили хранить за рубежом

Проектом предлагается внести поправки в законы «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, закон «О персональных данных» предлагается дополнить статьей: «При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан Российской Федерации, в базах данных, расположенных на территории Российской Федерации».
Принятый законопроект предоставляет Роскомнадзору полномочия требовать от операторов связи ограничения доступа к интернет-ресурсам, которые не гарантируют хранение персональных данных внутри страны.
Председатель коллегии адвокатов Москвы «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе заявил, что единственным способом добиться выполнения этого закона в отношении иностранных интернет-компаний, как Google или Facebook, является блокирование доступа к их сервисам на территории России. Другого способа заставить их выполнить закон просто нет, так как эти компании находятся вне российской юрисдикции.