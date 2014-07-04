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Не Иванова и не Шнайдер: полиция задержала иностранную мошенницу

4 июля 2014, 11:40
Сотрудники тюменской полиции задержали гражданку Германии, которая под предлогом продажи квартир и машин получала от людей деньги и скрывалась. Разыскиваются жертвы мошенницы.
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Тюмень

Подозреваемую в мошенничестве на территории Свердловской и Тюменской областей женщину задержали 30 мая. У гражданки Германии были изъяты поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел на имя Ивановой Татьяны Алексеевны и поддельный паспорт на имя Пуртовой Юлии Владимировны. Оказалось, что задержанная была судима ранее за мошенничество и использование поддельных документов.

«Под предлогом продажи автомобилей, квартир женщина получала различные суммы денежных средств, а затем скрывалась, либо не выполняла взятые на себя обязательства. Она могла представляться как Шнайдер, Иванова, Пуртова — ни одна из этих фамилий не является настоящей», — отмечает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.

Сотрудники СЧ СУ УМВД России по Тюмени просят всех пострадавших от действий данной гражданки обращаться по телефонам 794–336, 291–600 или 02.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Таня#Происшествия
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