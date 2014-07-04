Не Иванова и не Шнайдер: полиция задержала иностранную мошенницу

Подозреваемую в мошенничестве на территории Свердловской и Тюменской областей женщину задержали 30 мая. У гражданки Германии были изъяты поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел на имя Ивановой Татьяны Алексеевны и поддельный паспорт на имя Пуртовой Юлии Владимировны. Оказалось, что задержанная была судима ранее за мошенничество и использование поддельных документов.