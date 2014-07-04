Кто будет добывать медведя в области, решит жребий

Популяция медведей в регионе в этом году увеличилась. Об этом в мае сообщал начальник охраны и использования объектов животного мира и сохранения охотничьих ресурсов в регионе Александр Матыченко. Причина увеличения популяции, по мнению некоторых специалистов, в плохой утилизации пищевых отходов, а также в том, что не каждый охотник готов взять на себя сложный процесс добычи медведя.
Добыча медведя в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области осуществляется согласно местному законодательству. Так, в соответствии с пунктом 18 ст. 5 Закона Тюменской области от 24.12.2010 № 92 (ред. от 27.06.2013) «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» проводится жеребьевка по распределению разрешений на добычу медведя в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области.
Жеребьевка состоятся 11 июля 2014 года по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 34, корп. 1, конференц-зал, 2 этаж, начало проведения 10.00, информирует пресс-служба главы региона.
Видеотрансляция процедуры жеребьевки будет осуществляться в режиме реального времени. Для наблюдения необходимо перейти по ссылке.