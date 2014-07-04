Кто будет добывать медведя в области, решит жребий

Популяция медведей в регионе в этом году увеличилась. Об этом в мае сообщал начальник охраны и использования объектов животного мира и сохранения охотничьих ресурсов в регионе Александр Матыченко. Причина увеличения популяции, по мнению некоторых специалистов, в плохой утилизации пищевых отходов, а также в том, что не каждый охотник готов взять на себя сложный процесс добычи медведя.