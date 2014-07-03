Власти введут налоги с онлайн-покера

Пять лет назад в России вступил в силу федеральный закон о запрете деятельности игорных заведений по всей стране, кроме специально отведенных для этого зон. После фактического запрета многие казино и залы игровых автоматов, однако, продолжают работать под вывесками интернет-клубов и лотерей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету «Коммерсант».