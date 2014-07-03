Власти введут налоги с онлайн-покера

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину, Минэкономики и Минюсту РФ проанализировать возможность законодательно урегулировать интернет-покер.
Пять лет назад в России вступил в силу федеральный закон о запрете деятельности игорных заведений по всей стране, кроме специально отведенных для этого зон. После фактического запрета многие казино и залы игровых автоматов, однако, продолжают работать под вывесками интернет-клубов и лотерей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету «Коммерсант».
Как уточняет «Ъ», играя в покер в интернете, граждане не нарушают закон, но в случае выигрыша обязаны сами исчислить и уплатить с него налоги. Однако проследить за уплатой налогов власти не могут: онлайн-покер не регулируется отечественным законодательством, а попытки технической блокировки доступа к покерным сайтам малоэффективны.
Кабмин рассматривает поправки в закон о госрегулировании азартных игр, определяющие покер как вид азартной игры с особым госрегулированием, пишет газета. Оно предполагает платное лицензирование деятельности операторов. Игрок должен будет предоставлять оператору паспорт и документ для осуществления функций налогового агента. За организацию и проведение онлайн-покера оператор будет взимать процент от разыгрываемых сумм или фиксированную сумму.
В аппарате Шувалова подтвердили, что поручение дано, и министры должны исполнить его до 21 июля. В Минэкономики, по данным газеты, признали целесообразной проработку законодательного регулирования интеллектуально-коммерческих игр, в том числе интернет-покера, а также сочли необходимым «проведение научной и математической экспертиз, позволяющих сделать однозначные выводы об азартном или неазартном характере игры в покер».
По данным источника «Ъ», кабинет министров занялся проблемой по просьбе Лиги любителей покера. Президент Лиги Каха Каниани, как уточняет газета, неоднократно обращался в Минфин и правительство в связи с успехами российских игроков на международной арене. Легализация онлайн-покера, по мнению Кахиани, может принести существенные доходы бюджету: через три-четыре года ежегодные поступления могут превысить пять миллиардов, подчеркивает газета.
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