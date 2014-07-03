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Ученые создали новый препарат для лечения детей с ДЦП

3 июля 2014, 13:46
В скором времени отечественная неврология может получить уникальное лекарство на основе ботулотоксина для терапии спастических форм детского церебрального паралича. Стало известно, что апробирование данного препарата на взрослых пациентах дало положительные результаты, и Минздрав разрешил начать его испытания в исследованиях с участием детей.
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Тюмень

Препарат «Релатокс» (ботулотоксин типа А — гемагглютинин комплекс) производства НПО «Микроген» ожидают клинические испытания в области неврологии для детей, которые начнутся уже этой осенью. Исследователи должны дать объективную оценку его эффективности и безопасности в деле лечения маленьких пациентов с ДЦП. Об этом пишет MedikForum.ru.

Разработчики препарата считают, что он не уступает зарубежным аналогам в эффективности купирования спазмов. В январе были начаты клинические испытания лекарства на взрослых пациентах с целью лечения постинсультных состояний — и у них хорошие показатели. Начальник управления регистрации и медицинских исследований НПО «Микроген» Алексей Ершов выразил надежду на счастливую перспективу лечения детей новым препаратом. Разработка лечебного средства была начата в 2001 году в Уфе. Сообщается, что учеными были задействованы технологии фильтрации, хроматографии, лиофилизации, позволяющие создать действительно достойный и конкурентоспособный в сравнении с зарубежными препаратами качественный продукт из отечественного сырья. Если клинические испытания в детской неврологии хорошо покажут себя, и препарат примут к производству, он станет первым отечественный ботулотоксином, использующимся в терапии неврологических расстройств, а не только в косметологии, как сейчас. На сегодня на российском рынке присутствуют аналогичные препараты только зарубежного производства.

#Новости#Здравоохранение#Тюмень#ДЦП#Медицина#Саша#Общество
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