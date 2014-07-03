Работница банка пойдет под суд за мошенничество

Как установлено расследованием, в январе в распоряжении Казанцевой, работавшей менеджером в одном из банков, оказалась копия паспорта жителя Ханты-Мансийска. Она оформила на него кредит более чем на 100 тысяч рублей, а деньги забрала себе. Вскоре К. попала в поле зрения службы безопасности банка, а в апреле в банк обратился и сам житель Ханты-Мансийска, который приехал в Тюмень к родителям и в почтовом ящике обнаружил письмо о задолженности по кредиту.