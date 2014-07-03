Работница банка пойдет под суд за мошенничество

В Тюмени суду за мошенничество передана бывшая работница банка, оформившая кредит на ничего не подозревавшего северянина.
В суд направлено уголовное дело в отношении 25-летней Екатерины К. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Как установлено расследованием, в январе в распоряжении Казанцевой, работавшей менеджером в одном из банков, оказалась копия паспорта жителя Ханты-Мансийска. Она оформила на него кредит более чем на 100 тысяч рублей, а деньги забрала себе. Вскоре К. попала в поле зрения службы безопасности банка, а в апреле в банк обратился и сам житель Ханты-Мансийска, который приехал в Тюмень к родителям и в почтовом ящике обнаружил письмо о задолженности по кредиту.
Кредитное учреждение прекратило трудовые отношения с менеджером и передало на нее документы в полицию, сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального округа. Было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени. Предъявляемое тюменке обвинение предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.