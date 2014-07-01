В «Грачах» таксисты работают за бензин, а юристы — за еду

Он сообщил, что около полутора лет назад «Грачи» запустились в городе как антитакси — провоз по Тюмени за минимальное вознаграждение. Если у человека нет денег, он может рассчитаться с водителем как-то услугой (например, вы механик СТО и можете поменять таксисту масло), деньгами или пирожками с чаем, если уж на то пошло. Со временем проект набрал обороты, расширился и заручился поддержкой администрации города. Его создатели утверждают, что возможности ресурса практически безграничны.