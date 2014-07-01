В «Грачах» таксисты работают за бензин, а юристы — за еду

Он сообщил, что около полутора лет назад «Грачи» запустились в городе как антитакси — провоз по Тюмени за минимальное вознаграждение. Если у человека нет денег, он может рассчитаться с водителем как-то услугой (например, вы механик СТО и можете поменять таксисту масло), деньгами или пирожками с чаем, если уж на то пошло. Со временем проект набрал обороты, расширился и заручился поддержкой администрации города. Его создатели утверждают, что возможности ресурса практически безграничны.
«Грачи» готовы выручить в любой ситуации. Среди них есть автомеханики, программисты, дизайнеры и фотографы, журналисты, электрики, врачи, переводчики, няни, строители, юристы и даже специалисты по биометрическому анализу.
«Мы сами подыщем нужного вам специалиста и передадим контактные данные этого человека. Это может быть юрист, повар, да кто угодно. В любой момент мы готовы помочь за минимальное вознаграждение. Это может быть еда, заправка авто или то, что не жалко обратившемуся за помощью», — отмечают организаторы.
«Грачи» — это своеобразная живая справочная. От обычных ее отличает, например, то, что ребята не выдают нужные номера обратившимся, чтобы те узнавали цены и услуги, а сами всех обзванивают и предлагают в итоге конкретных людей. «Получается, что мы бесплатно ищем человека, а клиент сам рассчитывается с ним, чем может. Минимальное вознаграждение — это «спасибо», — говорит Семен.
«Мы не стесняемся говорить: „Грачи“ рекомендуют. Если к нам придет незнакомый человек, даст денег и попросит его прорекламировать, мы откажем. В нашей компании работают только проверенные люди, услугами которых пользуемся мы сами — нам ведь тоже иногда требуется помощь. Такая схема дает гарантии», — отмечают «Грачи».
Главная задача организаторов — помогать людям. «Такие проекты должны жить и развиваться, не все в этом мире должно основываться на коммерции», — добавил программист проекта Никита Муравьев.
Связаться с «Грачами» можно по телефону, через электронную почту или сайт pograchi.ru. Работают они с 19:00 до 3:00, выходной день — воскресенье.