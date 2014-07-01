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«Тепло Тюмени» стало филиалом СУЭНКО

1 июля 2014, 13:26
С 1 июля 2014 года ОАО «Тепло Тюмени» стало филиалом ОАО «СУЭНКО». Но на горожанах это никак не отразится, говорят в СУЭНКО.

«С сегодняшнего дня „Тепло Тюмени“ стало нашим филиалом. Цель объединения — оптимизация оргструктуры компаний, но так как деятельность у нас разноплановая, они по-прежнему будут заниматься своими прошлыми обязанностями», — пояснила начальник отдела по связям с общественностью ОАО «СУЭНКО» Инна Попович. По ее словам, на потребителях объединение двух крупных ресурсных компаний никак не отразится. «Потребителям не нужно никуда ходить, переподписывать документы, перезаключать договоры и так далее. Их должны лишь уведомить, что теперь „Тепло Тюмени“ будет называться по-новому — „Тепло Тюмени“ — филиал ОАО „СУЭНКО“. На тарифной составляющей это также не отразится».

Напоминаем, основные направления деятельности «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» -передача, производство, транспортировка и распределение тепловой энергии в г. Тюмени и г. Тобольске, а также горячее водоснабжение в Тобольске.

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