«Тепло Тюмени» стало филиалом СУЭНКО

«С сегодняшнего дня „Тепло Тюмени“ стало нашим филиалом. Цель объединения — оптимизация оргструктуры компаний, но так как деятельность у нас разноплановая, они по-прежнему будут заниматься своими прошлыми обязанностями», — пояснила начальник отдела по связям с общественностью ОАО «СУЭНКО» Инна Попович. По ее словам, на потребителях объединение двух крупных ресурсных компаний никак не отразится. «Потребителям не нужно никуда ходить, переподписывать документы, перезаключать договоры и так далее. Их должны лишь уведомить, что теперь „Тепло Тюмени“ будет называться по-новому — „Тепло Тюмени“ — филиал ОАО „СУЭНКО“. На тарифной составляющей это также не отразится».